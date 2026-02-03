Un sitio soñado para los enamorados: calma y mucha naturaleza

Dónde escaparse en pareja lejos del ruido y la prisa. El destino para los enamorados este 14 de febrero con silencio y ríos.

Villa Yacanto aparece como plan elegido cada febrero por enamorados que buscan calma, aire puro y paisajes sin ruido. Lejos del turismo masivo, este pueblo serrano ofrece ríos claros, senderos simples y noches silenciosas. Un destino que suma experiencias y mucha naturaleza.

Este 14 de febrero: un escape para los enamorados Ubicada al suroeste del Valle de Calamuchita, Villa Yacanto se apoya en la base del cerro Champaquí, el más alto de Córdoba. El entorno marca el ritmo. Algarrobos blancos y negros, talas y piquillines rodean casas bajas y caminos de tierra. El pueblo conserva escala chica y trato cercano.

enamorados Durante febrero, muchas parejas eligen este punto para celebrar San Valentín lejos del ruido urbano. No hay shoppings ni boliches. Hay ríos fríos, mantas, mate y caminatas lentas. Esa combinación explica el crecimiento del turismo de descanso en la zona durante los últimos años.

Los ríos cristalinos son parte central del plan. El río Santa Rosa y arroyos cercanos ofrecen zonas seguras para refrescarse. El agua baja clara desde las sierras y mantiene temperaturas bajas aun en verano. Un dato valorado en jornadas de calor intenso.

Embed - Villa Yacanto El casco céntrico invita a paseos cortos. La Plaza de los Niños funciona como punto de encuentro y descanso. Bancos, sombra y silencio. A pocos metros, la capilla Nuestra Señora de la Merced suma historia. Data de 1877 y figura como la más antigua de la región.