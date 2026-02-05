Netflix presenta una de las apuestas más fuertes inspirada en un caso real impactante

El 11 de febrero Netflix estrenará "Niños de plomo", una serie que muestra la lucha de una doctora por salvar a los menores de la contaminación.

El 11 de febrero Netflix lanzará una de sus apuestas más fuertes con las que promete hacer furor. Niños de plomo es un drama médico y social, inspirado en un caso real donde se aborda con crudeza un caso de negligencia ambiental sistemática.

Netflix: de qué se trata La serie está situada en una ciudad industrial y está inspirada en casos emblemáticos de contaminación de América Latina y Europa. La protagonista es la doctora Elena Ruiz, una pediatra que nota un patrón alarmante en los niños que viven cerca de una planta de fundición. Algunos con retrasos cognitivos severos, irritabilidad extrema y problemas renales que no coinciden con patologías estacionales.

La serie muestra tres frentes narrativos claros. Por un lado, la doctora investiga en secreto tomando muestras de sangre de manera casi clandestina para confirmar que los niveles de plomo en sangre en los menores son muy elevados, considerados de emergencia médica.

Además, la planta de fundición, motor económico del pueblo usa su influencia política y mediática para desacreditar a la doctora alegando que los problemas de salud son por la mala alimentación o falta de higiene de las familias humildes.

También la serie revela el drama de los padres que tienen que optar entre denunciar a la empresa que les da el sustento económico o ver cómo la salud de sus hijos se empieza a deteriorar de manera irreversible.