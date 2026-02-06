Netflix dejará de funcionar en estos Smart TV desde febrero: marcas afectadas y alternativas

A partir del 15 de febrero de 2026, Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de Smart TV o televisores inteligentes y otros dispositivos lanzados hace más de una década. La medida no es aislada ni caprichosa: responde a una actualización técnica profunda de la plataforma, orientada a mejorar la calidad audiovisual, sumar funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital. El resultado inmediato es claro: quienes tengan equipos antiguos deberán buscar alternativas si quieren seguir accediendo al catálogo del servicio de streaming.

La compañía ya comenzó a advertir a los usuarios sobre la necesidad de revisar el sistema operativo de sus dispositivos y verificar si cuentan con actualizaciones disponibles. En muchos casos, sin embargo, el problema no será la falta de actualización, sino una limitación estructural del hardware.

La decisión impacta principalmente en televisores y reproductores multimedia fabricados antes de 2015. Entre los equipos que perderán compatibilidad figuran los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, varios modelos de Panasonic y LG anteriores a 2015 y los Smart TV Samsung de la serie EOS producidos entre 2012 y 2015. A esta lista se suman distintos televisores Sony Bravia identificados con series como KDL, XBR, W95 y X95.

En todos estos casos, los dispositivos ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación de Netflix . El motivo es técnico: las nuevas versiones del servicio requieren más memoria RAM, mayor potencia de procesamiento y soporte de protocolos modernos de conexión, algo que estos equipos no pueden ofrecer.

La situación no se limita solo a los televisores . También habrá celulares que quedarán fuera de la plataforma. Modelos populares como el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 dejarán de ser compatibles. En el ecosistema Apple, el acceso quedará restringido a iPhone y iPad capaces de instalar iOS 17 o iPadOS 17.

portada netflix estrenos logo La compatibilidad cae en equipos previos a 2015 y celulares sin soporte. Netflix

Cómo saber si tu equipo perderá compatibilidad

Para evitar sorpresas, Netflix recomienda revisar periódicamente la información del dispositivo. En los televisores, esto se hace desde el menú principal, ingresando a “Configuración”, “Información”, “Acerca del dispositivo” o “Sistema”, según la marca. Allí figura la versión del sistema operativo y, en muchos casos, el año de fabricación.

En los celulares, el camino es similar: dentro de “Ajustes”, hay que buscar “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”, donde se indica la versión de Android o iOS instalada. Si el sistema operativo ya no recibe actualizaciones, es una señal clara de que la compatibilidad con aplicaciones exigentes como Netflix tiene los días contados.

Netflix TV Abierta - Portada Hay alternativas sin cambiar el televisor: reproductores HDMI o consolas con app actualizada. Shutterstock

Alternativas para seguir viendo Netflix

Perder el acceso desde el televisor no implica necesariamente cambiar de pantalla. Existen soluciones externas que permiten seguir usando Netflix sin reemplazar el equipo. Dispositivos como Amazon Fire Stick, Roku, Apple TV de generaciones más nuevas o incluso consolas de videojuegos se conectan por HDMI y ofrecen versiones actualizadas de la aplicación.

La otra opción es renovar el televisor, una decisión más costosa, pero que asegura compatibilidad con las plataformas actuales, mejor rendimiento y mayores estándares de seguridad digital. En cualquier caso, el recorte de soporte forma parte de una tendencia habitual en el mundo de las aplicaciones: los desarrolladores priorizan dispositivos modernos para optimizar recursos y sostener la evolución tecnológica. Para muchos usuarios, febrero de 2026 marcará el punto final de una etapa y el inicio de otra, inevitablemente más actualizada.