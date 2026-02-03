Netflix tiene una película de época llena de suspenso: combina un drama romántico con un jugoso misterio

La película está basada en una novela y recuerda un clásico de Alfred Hitchcock que entretiene desde el primer minuto.

En algunas ocasiones, las mejores historias están en los libros y Netflix da cuenta de ello. En su catálogo existe una gran variedad de series y películas que fueron inspiradas en novelas como Orgullo y prejuicio o Gente que conocemos en vacaciones, pero hoy te recomendamos una película que recuerda al cineasta Alfred Hitchcock.

El maestro del suspenso destacó obras literarias en la pantalla grande y logró tener a cientos enganchados desde el primer minuto. Una de sus obras maestras fue Rebecca que ganó 2 premios Oscar a Mejor Película y Mejor Fotografía.

Sin embargo, el film que hemos encontrado es una versión moderna que se titula con el mismo nombre. En esta ocasión conocemos a una joven que se encuentra de forma casual con Maxim de Winter, un viudo atractivo. La química entre ambos es inmediata y deciden casarse para luego vivir en la mansión Manderley.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - 'Rebeca' (2020) - tráiler oficial de Netflix La vida de la joven no será nada sencilla. En esa estancia tendrá que estar detrás de la sombra de la anterior mujer llamada Rebeca. Los muebles y las costumbres no han cambiado, pero la protagonista de la película hará todo lo posible para destrozar cualquier señal de ese pasado.