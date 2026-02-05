El botón "oculto" del aire acondicionado para reducir el consumo de energía y pagar menos en verano

En verano hay opciones para gastar menos energía y estar más frescos. El aire acondicionado puede ayudar a reducir la humedad.

El verano no da tregua con las altas temperaturas y el aire acondicionado está prendido prácticamente todo el día. Su uso se ha vuelto una necesidad para pasar el calor. Eso hace crecer el consumo energético y la factura será más cara.

El botón oculto del aire acondicionado para el verano Sin embargo, no muchos saben que el aparato tiene una función específica que permite equilibrar el confort térmico con un consumo mucho más bajo. Se trata del modo “dry” (seco).

En el mundo de la climatización ese modo actúa como un deshumidificador. A diferencia del modo tradicional cool, el objetivo del dry en este caso no es bajar la temperatura de manera drástica sino eliminar el exceso de humedad que hay en el aire.

control remoto aire acondicionado En verano es mejor ahorrar energía. Cuando se reduce la humedad la sensación térmica disminuye automáticamente y es más fácil hacerle frente al calor. Esto permite que el ambiente se sienta agradable y fresco sin necesidad de que el compresor trabaje a máxima potencia. Esto se traduce en un alivio directo para el medidor de energía.

Para configurar el control, se busca el botón “mode” en el control remoto, presionarlo hasta que en la pantalla aparezca el ícono de una gota de agua. Seleccionar y notarán que el ventilador funciona a una velocidad más baja y constante.