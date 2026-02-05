El botón "oculto" del aire acondicionado para reducir el consumo de energía y pagar menos en verano
En verano hay opciones para gastar menos energía y estar más frescos. El aire acondicionado puede ayudar a reducir la humedad.
El verano no da tregua con las altas temperaturas y el aire acondicionado está prendido prácticamente todo el día. Su uso se ha vuelto una necesidad para pasar el calor. Eso hace crecer el consumo energético y la factura será más cara.
El botón oculto del aire acondicionado para el verano
Sin embargo, no muchos saben que el aparato tiene una función específica que permite equilibrar el confort térmico con un consumo mucho más bajo. Se trata del modo “dry” (seco).
En el mundo de la climatización ese modo actúa como un deshumidificador. A diferencia del modo tradicional cool, el objetivo del dry en este caso no es bajar la temperatura de manera drástica sino eliminar el exceso de humedad que hay en el aire.
Cuando se reduce la humedad la sensación térmica disminuye automáticamente y es más fácil hacerle frente al calor. Esto permite que el ambiente se sienta agradable y fresco sin necesidad de que el compresor trabaje a máxima potencia. Esto se traduce en un alivio directo para el medidor de energía.
Para configurar el control, se busca el botón “mode” en el control remoto, presionarlo hasta que en la pantalla aparezca el ícono de una gota de agua. Seleccionar y notarán que el ventilador funciona a una velocidad más baja y constante.
Con esto se irá la humedad responsable de esa sensación de aire pesado en verano y la sudoración nocturna. Además, mantener los niveles de humedad bajo control previene la formación de moho y hongos en paredes o rincones, protegiendo tanto la estructura de tu casa como tu sistema respiratorio.
Además, el equipo realiza ciclos más cortos y menos exigentes, optimizando el rendimiento y extendiendo la vida útil del aparato.