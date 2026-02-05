Un destino diferente para el verano: la Reserva Telteca en Mendoza

En pleno desierto mendocino, la Reserva Telteca es un oasis de algarrobos y jarillas ideal para descubrir la naturaleza en verano.

En el norte de Mendoza, lejos de los circuitos turísticos tradicionales, la Reserva Telteca sorprende con un paisaje inesperado. En plena zona árida, este espacio protegido conserva uno de los últimos bosques nativos de la provincia y se presenta como una opción distinta para recorrer durante el verano.

La reserva se encuentra en el departamento de Lavalle y protege un ecosistema único de algarrobos, chañares y jarillas. Estos árboles centenarios lograron sobrevivir gracias a antiguos cursos de agua subterráneos, lo que convierte al lugar en un verdadero oasis natural dentro del desierto mendocino.

Uno de los mayores atractivos de Telteca es su tranquilidad. Al ser poco conocida, recibe pocos visitantes incluso en temporada alta. Esto permite recorrer sus senderos con calma, escuchar el sonido del viento entre los árboles y conectar con la naturaleza sin multitudes ni ruidos urbanos.

Durante el verano, las visitas se recomiendan en horarios tempranos o cerca del atardecer, cuando las temperaturas son más agradables. Las caminatas guiadas permiten conocer la flora, la fauna y la historia del lugar, además de comprender la importancia ambiental y cultural de esta reserva.

También tiene un fuerte valor histórico. La zona fue habitada por comunidades huarpes, que supieron adaptarse al entorno desértico y aprovechar sus recursos naturales. Ese pasado forma parte del patrimonio que hoy se busca preservar y difundir.