Chau olor a transpiración en verano: el truco del freezer para la limpieza de la ropa

La ola de calor y el verano traen problemas en las prendas que tienen que soportar el sudor, la transpiración y con el tiempo se van poniendo amarillas. Después de una limpieza convencional persiste el olor que parece quedar atrapado en las fibras.

Para lograr una limpieza profunda lo importante no es usar más jabón sino buscar estrategias inteligentes para poder desinfectar y cuidar los tejidos. Existen trucos caseros que son económicos y que atacan directamente el problema.

Si el olor es muy fuerte en partes específicas como las axilas, se recomienda realizar un tratamiento previo con vinagre blanco. Se trata de un gran aliado natural para este problema. Se rocía en partes iguales agua y este ingrediente sobre la zona afectada y se deja actuar quince minutos.

Luego se forma una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua y frotar suavemente sobre la mancha de sudor antes de llevar a la lavadora. Eso permitirá neutralizar los malos olores.

Si la prenda parece no perder el olor ni con mil lavados, se puede poner en una bolsa hermética y dejarla en el freezer durante una noche. El frío extremo ayuda a matar las bacterias rebeldes que causan el mal aroma.

Por otra parte, se aconseja no amontonar ropa húmeda porque eso genera un ambiente perfecto para que proliferen bacterias y moho. Si la ropa húmeda no se lava en el momento se aconseja colgarla para que se seque antes de que pase al cesto de la ropa.

Lavado

En verano generalmente se usan ciclos cortos para ahorrar agua, pero no siempre eliminan las bacterias de sudor. Es por eso que se aconseja lavar con agua a 30 o 40 grados que permite disolver mejor las grasas corporales que se pegan a la tela.

LIMPIAR POR EL SUDOR Y EL USO DE DESODORANTES, LA ZONA DE LAS AXILAS DE LAS CAMISETAS PUEDEN PRESENTAR MANCHAR AMARILLENTAS Foto: Archivo En verano las personas transpiran el doble. Foto: Archivo

Además, se debe tratar de usar detergentes que contengan enzimas, ya que están diseñados específicamente para romper las moléculas de proteínas como las que están presentes en el sudor.

Por otra parte, los expertos en limpieza aconsejan no abusar del suavizante porque eso podría empeorar el problema. El suavizante crea una capa invisible sobre las fibras que “encapsula” el mal olor y las bacterias dificultando así que el agua y el jabón penetren bien en el lavado.

Por último, se recomienda secar al sol porque los rayos UV eliminan las bacterias residuales. La ropa se debe colgar al revés para que no se desgasten los colores.