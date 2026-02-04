Cómo utilizar el vinagre para terminar en media hora con las manchas amarillas de las almohadas

Es posible que el colchón y las almohadas vuelvan a su estado original con vinagre y prestando atención a estos pasos de limpieza.

Con el paso del tiempo y el uso las almohadas y los colchones empiezan a ponerse amarillos con manchas antiestéticas. Esas marcas son el resultado natural de la oxidación de la saliva, el sudor y aceites corporales. Sin embargo, existe una limpieza con vinagre para terminar con ellas.

Limpieza: paso a paso Al no tratarse ese tipo de manchas pueden generar malos olores y convertirse en un caldo de cultivo para ácaros y bacterias. La solución por suerte está en la cocina y es el uso del vinagre blanco para limpiarlas.

El vinagre se usa en la limpieza porque es un desinfectante potente, natural y económico. Para poder devolver el blanco a la cama se prepara una solución de agua y vinagre en partes iguales. Luego hay que rociar la zona afectada del colchón y dejar que el producto actúe hasta que se seque, el menos una media hora.

vinagre El vinagre es la solución contra las manchas amarillas. Fuente. IA Gemini. En el caso de las almohadas se puede aplicar en spray o sumergirla en un balde con agua si la mancha es persistente. Se deja media hora en agua y vinagre antes de tenderla al sol. Si las manchas persisten se puede añadir un poco de bicarbonato de sodio para que se desprenda la suciedad de las fibras.

Si bien el vinagre parece un producto milagroso, su acidez puede ser enemiga de ciertos materiales. Para evitar problemas no usar en piedras naturales y de mármol porque devora el brillo, tampoco en pantallas ni en tecnología, ni en metales y cuchillería.