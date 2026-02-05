Verano con agenda para jubilados: PAMI lanzó cursos gratis en todo el país

PAMI encendió la temporada de verano 2026 con una noticia que suele entusiasmar a muchos afiliados: vuelven los talleres gratuitos y ya está abierta la inscripción. La propuesta se despliega en todo el país y apunta a algo más amplio que “tomar clases”.

La idea es acompañar el día a día de las personas mayores con actividades que sumen movimiento, conversación y motivación, especialmente en meses donde cambian las rutinas y el tiempo libre puede sentirse más largo.

Quiénes pueden participar y en qué formatos se dictan Los cursos están pensados para jubilados y pensionados afiliados al organismo, con una condición que facilita la entrada: no se exige experiencia previa. Eso permite sumarse sin temor a “no saber”, incluso si hace años que alguien no participa de una actividad grupal. Además, el esquema es flexible: hay talleres presenciales, virtuales y semipresenciales. Esa variedad ayuda a que cada persona elija según su disponibilidad, su movilidad y el lugar donde vive, sin que la distancia sea una barrera inevitable.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Portada shutterstock La grilla incluye propuestas muy distintas entre sí, para que cada afiliado encuentre algo que le resulte propio. Hay talleres de idiomas, arte, literatura y fotografía. También aparecen alternativas de jardinería y opciones para acercarse a nuevas tecnologías, un tema cada vez más útil para comunicarse, hacer trámites o resolver tareas cotidianas. A eso se suman espacios vinculados al bienestar, con actividades que buscan estimular la mente, sostener hábitos saludables y promover la participación en grupo.

UPAMI y el trabajo con universidades públicas Detrás de los talleres está UPAMI, el programa educativo que PAMI desarrolla junto a universidades públicas de todo el país. Ese vínculo permite ampliar la oferta y darle una estructura formativa, pero sin rigideces. No se trata de rendir exámenes ni de competir por notas: la lógica es aprender de manera continua y, al mismo tiempo, compartir. En muchas sedes, el taller se convierte en un espacio para conversar, intercambiar experiencias y armar lazos que después se sostienen fuera del aula, algo que en la adultez mayor puede marcar una diferencia concreta.