Medicamentos gratis del PAMI: quiénes acceden, requisitos y cómo hacer el trámite online

El PAMI oficializó la continuidad de su programa de medicamentos gratuitos, que garantiza una cobertura del 100% para tratamientos incluidos en el subsidio social y en regímenes especiales para patologías crónicas y de alto costo. El trámite puede realizarse de forma totalmente online

El beneficio busca garantizar la continuidad de los tratamientos médicos esenciales y aliviar el impacto del gasto en medicamentos para los jubilados de menores ingresos.

Para retirar los medicamentos ambulatorios generales, los usuarios deben contar con una receta electrónica emitida por el médico de cabecera. Luego, el afiliado —o una persona autorizada— deberá presentarla en una farmacia junto con el DNI y la credencial de PAMI.

El subsidio por Razones Sociales de PAMI, que otorga una cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios, está dirigido a afiliados cuyos ingresos y patrimonio no les permitan afrontar el gasto.

Para acceder al beneficio, los ingresos no deben superar 1,5 haberes previsionales mínimos. Además, en aquellos hogares donde el afiliado conviva con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía hasta tres jubilaciones mínimas.

Requisitos patrimoniales de PAMI y vías de excepción

Además del tope de ingresos, PAMI analiza la situación patrimonial del solicitante. No pueden estar afiliados a una medicina prepaga ni poseer más de un inmueble. Tampoco pueden tener la titularidad de aeronaves, embarcaciones de lujo o vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo que exista una persona con discapacidad a cargo.

Tampoco se permite la tenencia de activos societarios que acrediten capacidad económica plena. Toda esta información debe ser declarada en el trámite digital.

En casos excepcionales, quienes superen el límite de ingresos pueden acceder igualmente al beneficio si el gasto mensual en medicamentos excede el 15% del haber previsional. La solicitud del afiliado es evaluada caso por caso por el organismo.

Paso a paso, cómo hacer el trámite virtual

El trámite para acceder a los medicamentos gratuitos es sencillo y puede completarse en pocos minutos desde una computadora o un celular.

Para iniciar la gestión, se debe ingresar al sitio oficial pami.org.ar y dirigirse a la sección “Trámites Web”. Allí, hay que seleccionar la opción “Medicamentos sin cargo por subsidio social” e iniciar el trámite.

Luego, el sistema pide el número de afiliación, DNI y número de trámite del documento. Además, se debe indicar quién realiza la gestión —el afiliado, un familiar o un apoderado— y completar los datos de contacto.

Las coberturas AMI que siguen vigentes en 2026

Además del subsidio social, PAMI conserva un esquema amplio de coberturas automáticas para todos sus afiliados. El organismo garantiza la cobertura total para tratamientos vinculados a diabetes, oncología, trasplantes, VIH, hemofilia y enfermedades crónicas de alta complejas.

En paralelo, continúan descuentos que van del 50% y 80% para patologías crónicas y agudas, aplicadas sobre el denominado Precio PAMI, que ya es inferior al valor de mercado. Para medicamentos de uso ocasional, el descuento general es del 40%.