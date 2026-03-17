Axel Kicillof le envió un mensaje virtual a la militancia del PJ en Córdoba y avanza en su armado nacional

En la misma jornada en que se produjo la visita del presidente Javier Milei a Córdoba , el peronismo provincial dio una señal de reordenamiento interno con un encuentro político en Villa Carlos Paz que tuvo como eje el liderazgo de Axel Kicillof . El gobernador bonaerense participó mediante un mensaje virtual dirigido a la militancia reunida en el Hotel Mónaco.

En la reunión, convocada por el exsenador nacional Carlos Caserio, estuvo presente el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , que viajó a Buenos Aires para participar del Consejo de Seguridad en Córdoba junto a otros funcionarios provinciales.

El encuentro convocó a unas 300 personas, entre referentes políticos, intendentes y dirigentes sindicales que integran la CGT Córdoba, quienes expusieron la preocupación por la situación económica y laboral.

El encuentro fue presentado como un primer paso en el armado cordobés que de volumen al proyecto nacional que encabeza Axel Kicillof. En ese marco, el gobernador bonaerense se comunicó a través de videollamada y dejó un mensaje a la militancia del PJ en Córdoba, planteando la necesidad de organizar una propuesta distinta frente al actual modelo económico de Javier Milei. Asimismo, convocó a reconstruir la unidad del peronismo.

El mandatario bonaerense sostuvo que la crisis actual responde a decisiones políticas concretas y remarcó que el desafío es demostrar que existe otro camino posible, con eje en la producción, el trabajo y la justicia social.

También hizo hincapié en la necesidad de evitar el desánimo dentro del campo popular y llamó a fortalecer la organización política en cada territorio.

Córdoba, parte de una estrategia nacional

La presencia en Córdoba se inscribe en un esquema que el espacio liderado por Kicillof ya puso en marcha semanas atrás, en Santa Fe bajo el mismo formato: participación virtual del gobernador y despliegue territorial de sus funcionarios.

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En ese contexto, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso volvió a cumplir un rol clave, como ya lo había hecho en territorio santafesino, donde encabezó reuniones con dirigentes locales para comenzar a alinear al peronismo detrás del proyecto nacional.

En Carlos Paz, Alonso reforzó esa línea y planteó que el armado debe surgir desde las provincias, escuchando a los actores locales y construyendo una propuesta federal.

Expansión territorial de Kicillof

Durante el cierre, el exsenador Caserio definió al encuentro como “incipiente”, pero valoró la convocatoria y el nivel de los discursos. Señaló que el objetivo es generar una base política que permita avanzar hacia una construcción más amplia.

Tanto el dirigente cordobés como Alonso coincidieron en que el desafío es despertar a la militancia y construir una unidad capaz de enfrentar el escenario nacional.

La reunión en Carlos Paz dejó así una señal clara: un armado nacional que busca proyectar a Kicillof, con una estrategia que ya muestra movimientos concretos en distintas provincias del país, comenzando con dos de las más importantes en cantidad de votos: Santa Fe y Córdoba.