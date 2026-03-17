Alfredo Cornejo evitó hablar del caso $Libra y pidió esperar que "resuelva la Justicia"

El Gobierno Nacional transita momentos complejos por novedades en el caso $Libra , luego de conocerse chats y llamados telefónicos entre el empresario Mauricio Novelli -vinculado a la memecoin- con el presidente Javier Milei y miembros cercanos, que dan cuenta a priori de un conocimiento con antelación por parte del libertario respecto a los pormenores de este lanzamiento, que terminaron con cientos de estafados a nivel internacional.

La gestión de Milei ha negado concretamente algún tipo de participación irregular en el hecho, ante el asedio de sectores de la oposición, quienes aseguran que hay razones concretas para que la Justicia actúe más rápidamente en el hecho.

Mientras tanto, aliados a La Libertad Avanza aguardan con cautela cómo transcurre la investigación y los hechos relatados por los medios de comunicación.

Es el caso del gobernador Alfredo Cornejo, quien evitó dar su opinión respecto a este caso sensible. Consultado por los medios de comunicación luego de firmar junto a su par Luis Poggi (San Luis) un acuerdo para crear una Zona de Control Unificado (ZCU) en Desaguadero, sostuvo que aguardará a la resolución judicial para opinar del tema.

"Lo analizo periodísticamente, no conozco bien el detalle. Cuando la Justicia hable, haré opiniones", se limitó a responder el mandatario sancarlino, quien propició en Mendoza un acuerdo con La Libertad Avanza en las últimas elecciones y que es uno de los gobiernos más cercanos al Nacional.

Las novedades del caso $Libra que complican a Javier Milei

El fin de semana pasado se reveló a partir de peritajes que el Presidente y uno de los lobistas de la cripto fallida, Mauricio Novelli, intercambiaron al menos una veintena de llamadas la noche del lanzamiento formal.

Según las pericias quedó demostrado que tanto Milei como Novelli, además de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, cruzaron frenéticos llamados entre Dallas y Buenos Aires. De hecho antes de la difusión de Libra hubo cinco llamados de Novelli y el dúo presidencial. Luego, a las 19:02 del 14 de febrero de 2025 Milei publicaría su célebre tuit impulsando la cotización de la memecoin de modo exponencial, dejando un tendal de ahorristas sin su dinero.

Javier Milei con Mauricio Novelli, pieza clave en el lanzamiento de $LIBRA. Javier Milei junto a Mauricio Novelli, pieza clave en el lanzamiento de $LIBRA.

Novellí tuvo llamados con Milei hasta las 19:01 y luego ese cruce de comunicaciones se pausa hasta bien entrada la noche cuando las redes se hacían eco del criptoescándalo. La gran duda que los peritos aún no pudieron develar es saber quien le dio al primer mandatario código de 44 dígitos que debía publicar en sus redes para promocionar la compra del criptoactivo.

Entre el viernes 14 de febrero y la madrugada argentina del 15 hubo más de una veintena de llamadas entre Novelli, Karina Milei y el Presidente, según confirman a Clarín fuentes judiciales.

Por otra parte, los peritos informáticos dieron cuenta de que Novelli estaba al tanto de la entrevista que le concedió Milei a Jonatan Viale en TN, recordada por la interrupción de Santiago Caputo. En la conversación previa que mantuvieron, el lobbista habría recomendado al presidente qué decir y qué callar sobre la maniobra.