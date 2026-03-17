En medio de la amenaza de Irán, Javier Milei le respondió al régimen: "No vamos a retroceder ni un milímetro"

En el marco del acto aniversario por los 34 años del ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, el presidente Javier Milei redobló la apuesta y le respondió al régimen de Irán, que apuntó contra el líder libertario luego de que calificara a Teherán como "enemigo" en medio de la guerra en Medio Oriente.

En diálogo con MDZ , el mandatario respondió a esas amenazas de represalias: "No vamos a retroceder ni un milímetro". Las declaraciones del jefe de Estado se enmarcaron al término de la actividad que se realizó en el barrio porteño de Retiro.

En su discurso, el presidente reafirmó el “compromiso inquebrantable de la Argentina con el combate al flagelo del antisemitismo”. “Tanto en política interior como exterior tenemos un norte claro: la moral como política de Estado, y el virus del antisemitismo es el extremo opuesto de los principios que defendemos”, expresó el mandatario, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, entre otros funcionarios, dirigentes y representantes de la comunidad judía.

Milei remarcó que “el ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, y ratificó que, en el contexto actual, “Israel es un aliado estratégico de nuestro país en la defensa de los valores de la libertad y en la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, sostuvo que “el terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”. En ese marco, destacó que la Argentina “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”.

“Honramos a quienes perdieron la vida en estos atentados y acompañamos a sus familias, que durante más de tres décadas han sostenido con dignidad una búsqueda incansable de justicia”, concluyó el Presidente.

"El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás, aliada con el régimen iraní, llevó a cabo la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente", subrayó Mieli, quien, acto seguido, hizo hincapié en el conflicto en Medio Oriente: "Hoy, Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas, pero la causa permanece intacta: es una ideología que cada nuevo día demuestra su desprecio por la vida y que busca destruir los fundamentos mismos de la libertad".

"Frente a esa realidad, Argentina mantiene una posición clara: Israel es un aliado estratégico de nuestro país. Nos unen valores compartidos y la convicción de que la libertad, la democracia y el respeto por la vida deben ser defendidos sin ambigüedades", destacó.

La ceremonia, en conmemoración del atentado, que causó 29 muertes y más de 250 heridos, se realizó en el lugar donde funcionaba la sede diplomática, en el barrio de Retiro, bajo el lema “La primera vez no se olvida”.