El régimen iraní nombró a un acusado por el atentado a la AMIA como nuevo asesor militar

El líder supremo Mojtaba Khamenei designó a Rezai en el cargo pese a las alertas rojas de Interpol y su responsabilidad en el ataque terrorista de 1994 en Argentina.

En un movimiento que tensa aún más las relaciones internacionales, el régimen de Irán oficializó el nombramiento de Mohsen Rezai como nuevo asesor militar. La designación, realizada por el líder supremo Mojtaba Khamenei, ocurre en un contexto de máxima escalada en el conflicto regional de Medio Oriente. Rezai es una figura central en la justicia argentina, ya que sobre él pesa una orden de captura internacional por su rol intelectual en el atentado a la AMIA, el ataque terrorista más sangriento en la historia de Argentina.

Quién es Mohsen Rezai: Trayectoria en el régimen iraní A sus 71 años, Rezai es un hombre clave en la estructura de poder de Teherán. Según informó la agencia estatal Mehr, su nuevo rol responde a una orden directa del jefe de las Fuerzas Armadas. Su currículum dentro del régimen incluye:

Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria: Lideró esta fuerza de élite entre 1981 y 1997.

Vicepresidente de Asuntos Económicos: Ejerció el cargo durante la gestión del fallecido Ebrahim Raisi (2021-2024).

Consejo de Discernimiento: Fue secretario del organismo que arbitra entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes desde 1997. Las Alertas Rojas de Interpol y la conexión con Argentina La comunidad internacional, y específicamente la justicia argentina, observa con alarma este nombramiento. Rezai cuenta con una alerta roja de Interpol vigente, derivada de la investigación judicial por la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que en 1994 dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos.

interpol Interpol Los cargos que pesan sobre el nuevo asesor militar iraní son de extrema gravedad:

Homicidio calificado agravado por odio racial o religioso.

Uso de medios idóneos para causar un peligro común .

Lesiones graves y daños múltiples agravados. "La figura de Rezai no solo está vinculada a la AMIA; su propio hijo, Ahmad, lo implicó directamente en el atentado a la Embajada de Israel en 1992 tras desertar a Estados Unidos en 1998", recordaron fuentes judiciales.