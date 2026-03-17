El mensaje de Javier Milei a Luis Caputo tras conocerse la inflación mayorista de febrero
Un dato que llegó desde el Indec cambió el clima puertas adentro y desató una reacción con fuerte contenido político.
El presidente Javier Milei celebró este martes el dato sobre la inflación mayorista, el cual se desaceleró por segundo mes consecutivo, y elogió a su ministro de Economía, Luis Caputo.
El mandatario le dedicó el posteo al titular del Palacio de Hacienda, donde lo consideró como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”.
“Inflación mayorista a la baja. IPIM: 1%; IPIB: 0,7%; IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP”, escribió en la red social X.
El Indec difundió el IPIM de febrero
La inflación mayorista volvió a desacelerarse en febrero y se ubicó en 1%, siendo el segundo mes consecutivo en el que el indicador se ralentiza, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Esta suba del indicador fue la segunda más baja desde mayo del 2025 (cuando había registrado una baja de 0,3%).
A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) muestra una variación mensual de 1% o menor.
En la variación interanual acumuló un alza del 25,6% mientras que en el primer bimestre aumentó 2,7%. La desaceleración del IPIM se da como consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los importados.
Dentro de los nacionales, los rubros con mayores incidencias fueron petróleo crudo y gas (0,27%); alimentos y bebidas (0,26%); productos agropecuarios (0,24%); productos refinados del petróleo (0,23%); y energía eléctrica (0,12%).
Por otro lado, el el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% mensual, que se explica por la suba de 0,9% en los productos nacionales y la baja de 2,6% en los importados.
Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 0,7% en el mismo período, consecuencia de la suba de 1% en los productos primarios y 0,6% en los productos manufacturados y energía eléctrica.
A contramano quedó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual cerró febrero con una variación del 2,9% y se mantiene en alza desde agosto del 2025.