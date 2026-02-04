Presenta:

Alerta por estafas en el PAMI: cómo reconocer perfiles falsos y evitar el fraude

El PAMI llamó la atención al publicar un alerta por estafas digitales a los afiliados. Cómo reconocer los perfiles falsos del organismo que engañan.

PAMI alerta a sus usuarios de las estafas más comunes que están circulando PAMI alerta a sus usuarios de las estafas más comunes que están circulando Foto: NA.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió una alerta para sus afiliados ante el incremento de estafas digitales que utilizan el nombre e identidad visual del organismo para engañar a jubilados, pensionados y familiares con el objetivo de robar datos personales o dinero a través de redes sociales, mensajes y otras plataformas de comunicación en internet.

El organismo —encargado de la obra social de los jubilados y pensionados en Argentina— informó que estas maniobras fraudulentas consisten en la creación de perfiles apócrifos en redes sociales o en el envío de mensajes que simulan ser comunicaciones oficiales. Los estafadores suelen ofrecer supuestos beneficios, gestiones rápidas, bonos o reintegros, con la intención de inducir al usuario a revelar información sensible como número de afiliación, DNI, datos bancarios o incluso a realizar pagos o transferencias.

¿Qué no hace el PAMI?

Desde la entidad aclararon que nunca se contacta de forma proactiva por mensaje privado, llamada telefónica, SMS o redes sociales para solicitar información confidencial, ni para ofrecer trámites o beneficios no solicitados. Cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa y falsa.

Cómo identificar perfiles oficiales y evitar estafas

Para protegerse frente a estos intentos de fraude, PAMI detalló una serie de medidas clave para reconocer cuentas y comunicarte solo con canales legítimos:

  • Verificación oficial: Las cuentas oficiales del PAMI en redes sociales están marcadas con la tilde azul de verificación que certifica su autenticidad.

  • Historial de publicaciones: Los perfiles reales muestran un registro consistente de publicaciones a lo largo del tiempo, mientras que las cuentas falsas suelen ser recientes o tener contenido limitado.

  • Cantidad de seguidores: Las cuentas oficiales tienen una comunidad amplia de seguidores, en contraste con cuentas con pocos seguidores que pueden ser fraudulentas.

  • Cuidado con los enlaces: No hagas clic en enlaces sospechosos recibidos por mensajes privados o correos no solicitados — muchos de estos son parte de técnicas de phishing, un método para engañar a usuarios y obtener datos sensibles.

PAMI también recomienda que todos los trámites sean iniciados directamente por los propios afiliados, un familiar o un apoderado, y siempre a través de los canales oficiales del organismo. Ante cualquier duda o ante un contacto sospechoso, se aconseja contactarse con el PAMI a través de sus vías oficiales o acudir a una agencia presencial.

PAMI acerca herramientas para evitar estafas virtuales o telefónicas. Foto: Freepik

Si por error ya se compartió información personal o financiera con un posible estafador, PAMI sugiere bloquear tarjetas o cuentas bancarias afectadas inmediatamente y realizar la denuncia correspondiente para frenar futuras maniobras fraudulentas.

Canales oficiales del PAMI (según el propio organismo):

  • Sitio web oficial: www.pami.org.ar

  • Perfiles verificados en redes sociales (tilde azul)

