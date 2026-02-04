Alerta por estafas en el PAMI: cómo reconocer perfiles falsos y evitar el fraude

El PAMI llamó la atención al publicar un alerta por estafas digitales a los afiliados. Cómo reconocer los perfiles falsos del organismo que engañan.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió una alerta para sus afiliados ante el incremento de estafas digitales que utilizan el nombre e identidad visual del organismo para engañar a jubilados, pensionados y familiares con el objetivo de robar datos personales o dinero a través de redes sociales, mensajes y otras plataformas de comunicación en internet.

El organismo —encargado de la obra social de los jubilados y pensionados en Argentina— informó que estas maniobras fraudulentas consisten en la creación de perfiles apócrifos en redes sociales o en el envío de mensajes que simulan ser comunicaciones oficiales. Los estafadores suelen ofrecer supuestos beneficios, gestiones rápidas, bonos o reintegros, con la intención de inducir al usuario a revelar información sensible como número de afiliación, DNI, datos bancarios o incluso a realizar pagos o transferencias.

¿Qué no hace el PAMI? Desde la entidad aclararon que nunca se contacta de forma proactiva por mensaje privado, llamada telefónica, SMS o redes sociales para solicitar información confidencial, ni para ofrecer trámites o beneficios no solicitados. Cualquier comunicación de este tipo debe considerarse sospechosa y falsa.

Cómo identificar perfiles oficiales y evitar estafas Para protegerse frente a estos intentos de fraude, PAMI detalló una serie de medidas clave para reconocer cuentas y comunicarte solo con canales legítimos:

Verificación oficial: Las cuentas oficiales del PAMI en redes sociales están marcadas con la tilde azul de verificación que certifica su autenticidad.

Historial de publicaciones: Los perfiles reales muestran un registro consistente de publicaciones a lo largo del tiempo, mientras que las cuentas falsas suelen ser recientes o tener contenido limitado.

Cantidad de seguidores: Las cuentas oficiales tienen una comunidad amplia de seguidores, en contraste con cuentas con pocos seguidores que pueden ser fraudulentas.

Cuidado con los enlaces: No hagas clic en enlaces sospechosos recibidos por mensajes privados o correos no solicitados — muchos de estos son parte de técnicas de phishing, un método para engañar a usuarios y obtener datos sensibles. PAMI también recomienda que todos los trámites sean iniciados directamente por los propios afiliados, un familiar o un apoderado, y siempre a través de los canales oficiales del organismo. Ante cualquier duda o ante un contacto sospechoso, se aconseja contactarse con el PAMI a través de sus vías oficiales o acudir a una agencia presencial.