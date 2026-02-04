De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en febrero de 2026

El saldo negativo de la SUBE sirve para circular y viajar en el transporte público sin crédito. El monto en febrero de 2026.

En el marco de nuevos aumentos en el transporte público, el sistema SUBE actualizó el saldo negativo que permite seguir viajando aunque la tarjeta no tenga dinero disponible, una herramienta que funciona como “colchón” para pasajeros ante imprevistos con la carga.

A partir del 1° de febrero de 2026, con la suba del 4,8 % en los boletos de colectivos y subtes en Buenos Aires y otros incrementos en las provincias anteriormente, volvió a surgir la pregunta entre los usuarios: ¿hasta cuánto se puede seguir viajando si la tarjeta SUBE quedó sin saldo?

Este mecanismo —conocido como saldo negativo— permite que, aun cuando el plástico no tenga crédito, se pueda validar un viaje siempre que el monto del pasaje no supere el tope establecido. Ese “adelanto” se resta automáticamente de la próxima recarga que se realice.

¿Cuáles son los montos vigentes desde febrero con la SUBE? Los límites de saldo negativo varían según el tipo de transporte y la región:

Hasta $1.200 para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense.

Hasta $650 para trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —incluye ramales como Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur— y también en el Tren del Valle de Neuquén.

Hasta $480 en la línea Urquiza, un monto que se mantiene mientras avanza la modernización de sus molinetes. Este “crédito de emergencia” cubre aproximadamente uno o dos viajes completos según el valor del boleto en cada jurisdicción, lo que resulta especialmente útil para quienes se quedan sin saldo en momentos de alta frecuencia de uso.