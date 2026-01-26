SUBE: cómo actualizar la tarjeta y conservar los beneficios en el transporte público

Con el inicio de un nuevo año, miles de usuarios del transporte público en todo el país enfrentan un requisito clave: actualizar su tarjeta SUBE para seguir accediendo a descuentos y beneficios como la tarifa social o los descuentos estudiantiles y locales.

Las autoridades del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) advirtieron que, aunque no existe una fecha de vencimiento oficial publicada, sí recomiendan completar el trámite antes de fin de mes para evitar saturaciones en los sistemas y garantizar que los beneficios sigan aplicándose sin inconvenientes.

Actualizar la tarjeta permite al sistema reconocer al titular del plástico y asegurarse de que los beneficios otorgados (como tarifa social, descuentos municipales o estudiantiles) sigan vigentes al momento de viajar. Sin este proceso, algunas personas podrían ver sus beneficios suspendidos o no aplicados correctamente al abonar un pasaje.

Distintas provincias y municipios también insistieron en la necesidad de realizar la actualización para que los atributos locales sigan aplicándose, ya que sin este paso el sistema no reconoce las condiciones especiales asociadas a la tarjeta.

El trámite no tiene costo y puede realizarse de forma rápida, ya sea desde un dispositivo móvil o presencialmente, con tres métodos disponibles:

Cómo acceder al descuento de la tarjeta SUBE para beneficiarios de Anses. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

1. Desde la app SUBE

Los usuarios que cuenten con un celular con tecnología NFC y sistema Android pueden ingresar a la aplicación oficial, seleccionar la opción de actualización y acercar la tarjeta al teléfono para completar el proceso.

2. Con tecnología NFC en el celular

Incluso sin ingresar a la app, algunos teléfonos permiten validar la tarjeta acercándola al dispositivo para que el sistema reconozca los datos actualizados.

3. En una terminal automática

En estaciones, centros de carga y otros puntos habilitados hay terminales automáticas donde se apoya la tarjeta para que se actualicen los datos de manera presencial.

Este procedimiento también está disponible en algunas jurisdicciones directamente en los validadores de colectivos o trenes, bajo la funcionalidad “Atributo a bordo”, permitiendo actualizar el beneficio mientras se viaja.

Aunque no hay una fecha tope formal, desde SUBE y distintos organismos locales instan a no postergar el trámite, ya que la alta demanda puede generar demoras si se deja para último momento.

Además, es importante recordar que solo los usuarios con descuentos provinciales o municipales deben actualizar para conservarlos; quienes poseen únicamente el beneficio de Tarifa Social Federal no están obligados a hacer este paso adicional.