Argentina y la inteligencia artificial: estancamiento frente a los avances regionales

El Índice Latinoamericano de inteligencia artificial (IA) , en su edición más reciente, ubica a Argentina en el sexto lugar de la región, por detrás de países como Colombia y Costa Rica, que muestran un crecimiento acelerado en el último año.

Elaborado desde 2023 por el Centro Nacional de inteligencia artificial de Chile, con el apoyo de instituciones académicas, públicas y privadas —entre ellas el Observatorio de Desarrollo Digital de la Cepal—, el índice evalúa el grado de desarrollo de los ecosistemas nacionales de IA en 19 países de América Latina. La medición se estructura en tres grandes dimensiones: factores habilitantes, investigación, desarrollo y adopción (I+D+Adopción) y gobernanza, lo que permite comparar no solo el potencial tecnológico, sino también la capacidad de los países para transformar la IA en impacto económico y social.

La última actualización incorpora más de 28 nuevos subíndices, con un énfasis mayor en la adopción de IA , una evaluación más profunda de las estrategias nacionales y ajustes en la normalización de los datos. Aunque estos cambios hacen menos directa la comparación con la medición anterior, ofrecen una radiografía mucho más precisa del ecosistema regional. A partir de esta clasificación, los países se agrupan en tres categorías: pioneros, adoptantes y exploradores. Chile, Brasil y Uruguay lideran como pioneros; Colombia , Costa Rica y Argentina integran el grupo de adoptantes; mientras que el resto permanece en una fase exploratoria, con menor integración de la IA en sus economías.

Donde ocupa el tercer lugar regional, un indicador que refleja dinamismo y productividad. En el subíndice de desarrollo, centrado en la generación de conocimiento, software e invenciones en IA, el país lidera en América Latina. También muestra un buen desempeño en producción de alta tecnología y valor agregado, lo que evidencia la madurez de su entramado productivo, la calidad del talento humano y la disponibilidad de infraestructura para una economía del conocimiento más sofisticada.

La última actualización incorpora más de 28 nuevos subíndices, con un énfasis mayor en la adopción de Inteligencia Artificial.

Estas fortalezas se apoyan en un capital humano altamente calificado, un buen dominio del inglés, una sólida tradición científica con instituciones como el Conicet y universidades bien posicionadas en rankings internacionales, un ecosistema emprendedor dinámico —con unicornios tecnológicos y startups innovadoras— y una de las mayores tasas de participación femenina de la región. En términos de capacidades, Argentina parte de una base sólida para relanzar una estrategia nacional de IA .

Los resultados también exponen debilidades estructurales

En factores habilitantes, adopción y gobernanza, el país aparece rezagado frente a sus pares regionales. La infraestructura de conectividad, la disponibilidad y calidad de los datos, el acceso a dispositivos en los hogares, la formación de profesionales en IA y la educación en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) muestran brechas persistentes. La adopción de IA por parte de empresas y organismos públicos sigue siendo baja, mientras que la gobernanza enfrenta desafíos en la actualización de las estrategias nacionales, la regulación en ciberseguridad y las políticas de ética y sostenibilidad. El índice muestra con claridad que países como Colombia y Costa Rica logran avanzar gracias a políticas activas: actualización permanente de sus estrategias nacionales, presupuestos específicos para IA, amplia participación de actores públicos y privados, y una fuerte promoción de carreras STEM y habilidades digitales.

IA 35 Argentina parte de una base sólida para relanzar una estrategia nacional de Inteligencia Artificial. Archivo MDZ.

De esta evidencia surgen recomendaciones concretas para Argentina: actualizar y ejecutar una estrategia nacional de IA con participación multisectorial, presupuesto dedicado y metas medibles; fortalecer la formación de talento en carreras STEM mediante incentivos a la educación de grado y posgrado, la retención de profesionales y las alianzas entre universidades y empresas; mejorar la infraestructura y la gestión de datos —incluyendo redes 5G, centros de cómputo de alto rendimiento y políticas de datos abiertos—; promover la sostenibilidad y la eficiencia energética en los centros de datos; y reforzar la ciberseguridad con regulaciones actualizadas, estándares para sectores críticos y sistemas de gestión de riesgos con revisión periódica.

Argentina tiene las condiciones para liderar la inteligencia artificial en la región

Pero ese potencial solo se concreta con una hoja de ruta activa, metas verificables y evaluación continua. La articulación entre ciencia, política y sector privado es la clave para transformar la capacidad instalada en resultados reales y en una estrategia de desarrollo basada en evidencia.

* Gabriela Robiolo y Daniel Martello. Profesores e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral.