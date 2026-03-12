La inteligencia artificial es el nuevo motor de la economía digital en la región

Lejos de los que muchos piensan, la inteligencia artificial ya no es un experimento sino una infraestructura crítica para el desarrollo.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad que impulsa la productividad en todo el mundo. El avance de la IA depende de sistemas de cómputo robustos que permitan procesar datos de forma eficiente y abierta para todas las empresas actuales.

La infraestructura como base del progreso tecnológico Esta tecnología requiere plataformas y herramientas que conecten los datos de forma sólida para que los resultados sirvan de verdad. Nicolás Cánovas sostiene que esta disciplina redefine los cimientos de la economía digital, tal como lo hicieron la electricidad o el acceso a internet en su momento. La infraestructura permite que la capacidad de respuesta de los modelos se aplique en tiempo real en ámbitos como la robótica avanzada o la salud.

inteligencia artificial 2 Los centros de datos modernos requieren una infraestructura sólida para soportar la demanda actual. Shutterstock El valor real de estos sistemas se expresa en la inferencia a escala. Esto significa convertir un modelo entrenado en decisiones operativas que generen un impacto positivo inmediato. El cómputo de alto rendimiento es lo que permite que estos procesos se incrusten de forma más cercana al usuario. Sin una infraestructura que soporte la carga, las soluciones inteligentes se quedan a mitad de camino y no llegan a los sectores que más las necesitan.

El rol de AMD en el ecosistema abierto de la región Las alianzas estratégicas son fundamentales para que la adopción tecnológica sea veloz y no ande con rodeos. Empresas líderes como Meta, OpenAI y Oracle eligen a AMD como socio para impulsar sus proyectos más ambiciosos. Según el directivo regional, "la comunidad tecnológica ha demostrado que la apertura impulsa innovación". Este enfoque evita bloqueos que suelen frenar el crecimiento de las startups y de las universidades locales.

En este contexto, América Latina tiene una oportunidad histórica para dejar de ser solo un consumidor de tecnología y pasar a crear soluciones propias. Si la región invierte en infraestructura, puede catalizar transformaciones profundas en la industria y los servicios públicos. La firma AMD busca construir un entorno escalable y sostenible para que la nueva era digital sea una realidad para todos los sectores por igual.