Según la Inteligencia Artificial, estos son los trabajos que van a desaparecer antes de 2030

La tecnología avanza y la Inteligencia Artificial ya tiene claro qué trabajos van a desaparecer antes de 2030.

Debido al rápido avance de la Inteligencia Artificial, ya no se pregunta si la tecnología va a cambiar el mercado laboral sino cuánto y a qué velocidad. Cuando se pregunta esto a modelos de IA, como Claude, las respuestas son consistentes y apuntan a perfiles muy concretos.

1. Operadores de call center y atención al cliente básica En estos sectores, según la IA, ya la tecnología avanzó. En este sentido, remarca que los modelos de lenguajes ya pueden gestionar consultas, reclamos y seguimientos con eficiencia y disponibilidad que ningún equipo humano puede igualar en costo. Se puede ver como facilidad cuando hacemos reclamos en cualquier servicio del hogar.

2. Ingreso y procesamiento de datos La digitalización y la automatización eliminaron gran parte de estos puestos en la última década, pero la IA está terminando el trabajo. Cualquier tarea que implique ingresar, clasificar o transferir datos entre sistemas ya puede ser realizada por software sin intervención humana y con menor margen de error.

3. Agentes de viajes tradicionales Los modelos de lenguaje más la combinación de plataformas de reserva online, ha hecho que planificar los viajes sea más fácil. La IA proyecta que los que sobrevivan serán los especializados en viajes de lujo, corporativos complejos o destinos de nicho que requieren criterio humano.

4. Conductores de vehículos de reparto La conducción autónoma avanza más lento de lo prometido, pero la IA proyecta que los vehículos de reparto de última milla, especialmente en entornos urbanos controlados, empezarán a reemplazar conductores humanos antes de que termine la década. Empresas de logística y delivery ya tienen pilotos activos en varias ciudades del mundo.