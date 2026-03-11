Xbox lleva la asistencia gamer al extremo: busca apostar por una IA que termine el juego por vos

Una patente de Microsoft describe un sistema capaz de tomar el control en momentos clave y superar por vos los tramos más difíciles en la Xbox.

Microsoft imagina un futuro en el que quedarse atascado en un videojuego no obligue a salir a buscar una guía, ver un video en YouTube o abandonar la partida. Una patente reciente de Xbox describe un sistema de asistencia capaz de intervenir en tiempo real para ayudar al jugador a superar una sección difícil, con la posibilidad de que ese apoyo provenga de otra persona o de una inteligencia artificial(IA). La idea todavía no fue anunciada como función oficial, pero el documento ya dejó en claro hacia dónde mira la compañía: una experiencia más asistida, más integrada y con menos fricción dentro del ecosistema Xbox.

La patente, titulada “State Management for Video Game Help Sessions”, fue publicada en febrero de 2026 y plantea un sistema en el que, durante un momento crítico, el usuario puede aceptar una sesión de ayuda para que un asistente tome el control temporal de la partida. Ese asistente puede ser humano o un modelo de machine learning, y su tarea sería concreta: resolver un combate complicado, atravesar una zona difícil, encontrar un objeto o completar un reto puntual. Una vez terminado ese tramo, el control vuelve al jugador para que continúe su experiencia sin cortes bruscos.

xbox La asistencia no solo daría consejos: también podría jugar por vos en tiempo real. Shutterstock Una ayuda de Xbox que ya no sería solo consejos La novedad de esta propuesta es que Xbox no se limitaría a ofrecer pistas o recomendaciones. Microsoft ya viene trabajando con Copilot for Gaming, una herramienta que funciona como acompañante de juego en móviles y en Windows Game Bar, con sugerencias, historial, logros y ayuda contextual. Pero esta patente va un paso más allá: la asistencia dejaría de ser únicamente verbal o informativa para pasar a una intervención activa dentro de la partida.

En términos de experiencia de usuario, el sistema apunta a resolver una frustración clásica. Hay momentos en los que un juego sube su dificultad, exige precisión o simplemente encuentra al jugador cansado. En ese contexto, la inteligencia artificial funcionaría como una suerte de copiloto real, capaz de ejecutar acciones por cuenta propia para destrabar el avance. La lógica no es reemplazar por completo al usuario, sino evitar que una barrera puntual corte el ritmo de juego o termine empujándolo a abandonar. Esa es, al menos, la promesa que se desprende del documento.

Xbox-Juegos más Caros - Portada Microsoft busca reducir la frustración gamer con ayuda inteligente integrada dentro de la partida. shutterstock Seguridad, control y registro de cada intervención Uno de los puntos más sensibles del proyecto pasa por la seguridad. La patente contempla mecanismos para emparejar asistentes y jugadores según edad y experiencia, una capa especialmente relevante si el apoyo proviene de otra persona y no de una IA. También prevé registrar las acciones realizadas durante la sesión de ayuda, lo que permitiría identificar qué avances, logros o desbloqueos fueron conseguidos por el asistente y cuáles por el usuario original.