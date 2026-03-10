MotoGP 26 desembarca en PlayStation, Xbox, Nintendo y PC: todo sobre su estreno

Milestone renueva la saga de MotoGP llega a PlayStation: el título pone el foco en el piloto y busca carreras más realistas e intensas.

La saga oficial del campeonato mundial de motociclismo ya prepara su regreso a PlayStation y esta vez promete una experiencia distinta desde la base. Milestone confirmó que MotoGP 26 se lanzará el 29 de abril de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con la intención de darle un giro importante a la jugabilidad y empujar la franquicia hacia una sensación de manejo más cercana a la de una carrera real.

A simple vista, no se trata solo de una nueva edición con planteles actualizados y circuitos oficiales. Lo que más ruido hizo en el anuncio fue el cambio en la forma de controlar la moto. Después de varias entregas en las que el foco estaba puesto principalmente sobre el vehículo, ahora el juego pondrá el acento en el piloto. Ese detalle, que puede parecer menor, en realidad cambia por completo la lógica de cada curva, cada frenada y cada salida a máxima velocidad.

moto gp Milestone apuesta por una conducción centrada en el piloto para renovar la experiencia de MotoGP. Milestone Un nuevo sistema para sentir más la moto La principal novedad del nuevo título de MotoGP pasa por un sistema de conducción renovado que, según Milestone, estará basado en el control del cuerpo del piloto sobre la moto. En otras palabras, ya no se tratará únicamente de acelerar, frenar o inclinar, sino también de administrar el peso y los movimientos del corredor para influir en el comportamiento de la máquina. La desarrolladora plantea este cambio como una manera de ofrecer reacciones más rápidas y una conducción más creíble en situaciones de alta exigencia.

Ese enfoque puede ser clave para revitalizar una franquicia que, edición tras edición, busca refinar su propuesta sin perder accesibilidad. En teoría, esta nueva base debería hacer que las carreras se sientan más dinámicas y también más técnicas. Curvas cerradas, maniobras agresivas y momentos de alta velocidad exigirán mayor precisión, algo que puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan una experiencia menos arcade y más ligada a la simulación. Esa parece ser la dirección elegida por Milestone para esta entrega.

moto gp2 La nueva entrega de MotoGP dará un salto técnico muy importante en PlayStation. Milestone MotoGP 26: más contenido y un lanzamiento que ya asoma Además del nuevo sistema de manejo, la información oficial adelanta que MotoGP 26 incluirá la temporada oficial 2026, físicas renovadas, un modo Carrera más completo, calificaciones dinámicas de pilotos y contenido adicional para seguir perfeccionando habilidades fuera de las competencias tradicionales. Entre esas novedades aparecen motos de producción y nuevas actividades en escenarios específicos, una señal de que el estudio quiere ampliar la experiencia más allá del fin de semana de carrera clásico.