MotoGP 26 desembarca en PlayStation, Xbox, Nintendo y PC: todo sobre su estreno
Milestone renueva la saga de MotoGP llega a PlayStation: el título pone el foco en el piloto y busca carreras más realistas e intensas.
La saga oficial del campeonato mundial de motociclismo ya prepara su regreso a PlayStation y esta vez promete una experiencia distinta desde la base. Milestone confirmó que MotoGP 26 se lanzará el 29 de abril de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con la intención de darle un giro importante a la jugabilidad y empujar la franquicia hacia una sensación de manejo más cercana a la de una carrera real.
A simple vista, no se trata solo de una nueva edición con planteles actualizados y circuitos oficiales. Lo que más ruido hizo en el anuncio fue el cambio en la forma de controlar la moto. Después de varias entregas en las que el foco estaba puesto principalmente sobre el vehículo, ahora el juego pondrá el acento en el piloto. Ese detalle, que puede parecer menor, en realidad cambia por completo la lógica de cada curva, cada frenada y cada salida a máxima velocidad.
Un nuevo sistema para sentir más la moto
La principal novedad del nuevo título de MotoGP pasa por un sistema de conducción renovado que, según Milestone, estará basado en el control del cuerpo del piloto sobre la moto. En otras palabras, ya no se tratará únicamente de acelerar, frenar o inclinar, sino también de administrar el peso y los movimientos del corredor para influir en el comportamiento de la máquina. La desarrolladora plantea este cambio como una manera de ofrecer reacciones más rápidas y una conducción más creíble en situaciones de alta exigencia.
MotoGP 26: más contenido y un lanzamiento que ya asoma
Además del nuevo sistema de manejo, la información oficial adelanta que MotoGP 26 incluirá la temporada oficial 2026, físicas renovadas, un modo Carrera más completo, calificaciones dinámicas de pilotos y contenido adicional para seguir perfeccionando habilidades fuera de las competencias tradicionales. Entre esas novedades aparecen motos de producción y nuevas actividades en escenarios específicos, una señal de que el estudio quiere ampliar la experiencia más allá del fin de semana de carrera clásico.
Con esa combinación de cambios, MotoGP 26 empieza a perfilarse como una de las propuestas de velocidad más interesantes del año para los fans del motociclismo. El lanzamiento está previsto para fines de abril en las nuevas consolas de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC, así que la espera será corta. La clave estará en ver si esta nueva manera de controlar al piloto logra traducirse en carreras más intensas, más exigentes y, sobre todo, más convincentes. Si Milestone acierta en ese punto, la serie podría dar uno de sus saltos más importantes de los últimos años.