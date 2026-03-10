El Xiaomi POCO X7 Pro baja su precio en Amazon y es una de las mejores ofertas del mes

El teléfono de Xiaomi ya figura con envío directo a Argentina. El Poco X7 Pro destaca por su batería de 6000 mAh y el chip Dimensity 8400-Ultra para juegos.

La plataforma Amazon habilitó la compra del nuevo dispositivo de la marca Xiaomi con entrega en el país. El Poco X7 Pro debuta con un procesador Dimensity 8400-Ultra y una batería de gran capacidad para usuarios exigentes. El equipo busca competir en el segmento de rendimiento alto con un costo competitivo para todos.

El hardware del equipo marca un punto alto en la gama media actual. El procesador de la marca china utiliza una arquitectura de 4 nanómetros que permite jugar y usar varias aplicaciones a la vez sin que el sistema se trabe. Este modelo cuenta con la optimización WildBoost 3.0 para mejorar los gráficos en las partidas. En Amazon, el dispositivo se ofrece en su versión de 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. Es una configuración sólida para los usuarios de Argentina que buscan potencia sin pagar lo que sale un gama alta premium.

Xiaomi poco x7 pro 1 El nuevo dispositivo de Xiaomi ofrece una pantalla AMOLED de alta resolución y carga rápida de 90W. Shutterstock Pantalla y autonomía del Poco X7 Pro La pantalla del Poco X7 Pro es un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K. La frecuencia de actualización llega a los 120 Hz, lo que asegura movimientos suaves en la interfaz y en los videos. Según los datos del vendedor en la plataforma, el brillo máximo alcanza los 3200 nits. Esto permite ver el contenido bajo el sol sin problemas de visibilidad. La batería de 6000 mAh es la más grande de la serie hasta ahora. Con el cargador de 90W incluido en la caja, este teléfono recupera su energía al toque para seguir funcionando todo el día.

El sistema de cámaras tiene un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen. Esto ayuda a que las fotos no salgan movidas cuando hay poca luz en el ambiente. La marca Xiaomi también incluyó certificación IP68 contra agua y polvo. Es un detalle importante para la durabilidad del móvil en Argentina. El diseño mantiene un perfil delgado a pesar de tener una batería tan grande. Los materiales de construcción se sienten firmes al tacto y el equipo se la banca en el uso cotidiano.

Costos de importación de Xiaomi desde Amazon Traer el equipo a Argentina requiere considerar los impuestos y el flete internacional. El precio del producto en Amazon es de $552.030 pesos argentinos. A esa cifra hay que sumarle unos $123.360 pesos por cargos de importación y gestión aduanera. La plataforma ofrece envío gratuito para este modelo, lo que simplifica el trámite para el comprador. El Poco X7 Pro llega desbloqueado, así que funciona con cualquier operadora local. Es una alternativa que rinde frente a los precios de los locales físicos en el país.