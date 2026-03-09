Xiaomi elimina el POCO Launcher con la llegada de HyperOS 4

Ahora Xiaomi unifica su ecosistema de software. El histórico lanzador de los móviles POCO dejará de existir para dar paso a una interfaz global y veloz.

La transición hacia HyperOS 4 marca el cierre de una etapa para el lanzador que definió a la marca secundaria de Xiaomi.

Xiaomi decidió dar un paso histórico en su ecosistema de software. Con el lanzamiento de HyperOS 4, la firma dejará de incluir el lanzador específico para sus modelos de teléfonos secundarios. Esta medida busca simplificar el desarrollo de las actualizaciones y ofrecer un diseño de escritorio único para todos sus equipos.

El cambio estratégico de la empresa china responde a una visión clara. La marca busca que la experiencia de usuario sea igual para todos sus clientes. El fabricante quiere que el sistema funcione de la misma forma en un Redmi o en un equipo de la línea principal. Al eliminar el POCO Launcher de la arquitectura base, la firma evita tener código duplicado. Esta limpieza técnica ayuda a que no aparezcan tantos errores al momento de mandar los parches de seguridad mensuales.

Poco Launcher La próxima actualización de HyperOS se despide del POCO Launcher. Imagen generada con IA El fin de POCO Launcher y la unificación del sistema Mantener dos interfaces distintas es un bardo para los programadores de cualquier compañía. Cada vez que Google lanza una novedad en Android, la gente de software tiene que adaptar los cambios dos veces. Con esta unificación, las mejoras de rendimiento van a llegar a todos los celulares de Xiaomi al mismo tiempo. Antes, los equipos que usaban el lanzador independiente a veces tenían que esperar más por una función nueva. Ahora, el sistema operativo va a ser un bloque único que se la banca mucho mejor en el uso diario.

La comunidad recibió la noticia con sorpresa porque este elemento era un símbolo de identidad. El lanzador se diferenciaba por su capacidad de personalización y su diseño liviano. Sin embargo, la marca asegura que el nuevo entorno es más pulido para el usuario. Las animaciones y los widgets ahora van a estar optimizados para el núcleo de la plataforma. La idea es que el teléfono responda y que la pantalla no tenga saltos molestos.

Xiaomi HyperOS 3 El sistema HyperOS busca optimizar el rendimiento de los terminales de gama media. Imagen generada con IA Las ventajas de HyperOS 4 para el ecosistema Xiaomi Xiaomi quiere que su ecosistema sea más simple y directo para todo el mundo. Este movimiento técnico acelera el despliegue de novedades globales en todos los países. Los usuarios de la línea secundaria van a notar una estabilidad superior en el funcionamiento del teléfono. Al final, tener una sola base de código permite que el equipo aproveche mejor la memoria RAM. El fabricante se puso las pilas para entregar un software que no tenga fisuras ni demoras innecesarias.