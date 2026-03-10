Este Xiaomi gama media-alta sorprende en Mercado Libre: increíble descuento en marzo

Xiaomi volvió a meterse en la conversación de los celulares más atractivos del segmento casi premium con un modelo que busca destacarse por equilibrio. El Xiaomi 15T , lanzado hacia fines de 2025, aparece como una opción pensada para quienes quieren dar un salto de calidad sin entrar de lleno en la gama premium más costosa. Pantalla de gran tamaño, rendimiento sólido, cámaras firmadas por Leica y una batería generosa forman parte de una propuesta que apunta a competir con fuerza en uno de los segmentos más disputados en Mercado Libre de Argentina .

A simple vista, el equipo ya muestra argumentos interesantes. Xiaomi eligió una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K , tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 3.200 nits. Esa combinación permite una experiencia fluida, con buen nivel de detalle y comodidad de uso tanto para mirar videos como para jugar o navegar durante largos períodos. En un contexto donde la pantalla es uno de los elementos más valorados por los usuarios, el Xiaomi 15T logra plantarse con especificaciones que lo acercan a modelos de escalones superiores.

En el apartado de potencia, el Xiaomi 15T incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra , acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Se trata de una configuración que le permite responder bien en tareas cotidianas, multitarea y también en juegos exigentes. Además, suma sistema de refrigeración 3D Ice Loop, pensado para sostener el rendimiento y evitar sobrecalentamientos en sesiones intensas.

La autonomía también aparece entre sus puntos fuertes. El equipo monta una batería de 5.500 mAh con carga rápida de 67W, una combinación que lo ubica en un nivel competitivo dentro de su categoría. En la práctica, promete una jornada extensa de uso sin sobresaltos y tiempos de carga razonablemente rápidos para el ritmo diario.

En software, llega con Android 16 bajo la capa HyperOS 3.0, mientras que en diseño suma resistencia IP68 contra agua y polvo, parte trasera de fibra de vidrio, marco de plástico y protección Gorilla Glass 7i. Son detalles que refuerzan la idea de un celular pensado para un uso intensivo, con una construcción que busca combinar estética y durabilidad.

xiaomi 15 t3 Con 12 GB de RAM y 512 GB, el Xiaomi 15T apunta fuerte al segmento. Xiaomi

Cámaras Leica y diferencias con la versión Pro

Uno de los rasgos distintivos del Xiaomi 15T está en el apartado fotográfico. El dispositivo equipa una triple cámara trasera con sello Leica, compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP. A eso se suma una cámara frontal de 32 MP. Sobre el papel, el conjunto ofrece versatilidad para retratos, tomas amplias y escenas con mayor nivel de detalle, uno de los puntos donde Xiaomi viene buscando diferenciarse.

En comparación con el Xiaomi 15T Pro, la versión estándar resigna algunos extras, pero conserva una base muy competitiva. El modelo superior incorpora un procesador más potente, el Dimensity 9400 Plus, carga más veloz, materiales algo más premium y grabación de video en 8K. Sin embargo, el Xiaomi 15T apunta a un usuario que prioriza el equilibrio general y no necesariamente necesita esas mejoras de gama más alta.

Mercado Libre le pone precio al Xiaomi 15T

Recién ahí aparece uno de sus grandes atractivos: el precio. Mientras en otras tiendas digitales figura a $2.199.999, en Mercado Libre de Argentina se consigue por $1.058.335, con posibilidad de financiación en hasta 6 cuotas de $247.826. La diferencia de valor lo convierte en una de las ofertas más llamativas del momento dentro de la gama media-alta, sobre todo por la combinación de potencia, almacenamiento amplio, pantalla de gran nivel y cámaras Leica.