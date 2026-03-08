Inteligencia artificial: Anthropic detectó qué profesiones están más expuestas hoy

La inteligencia artificial volvió a quedar en el centro del debate por el empleo luego de que Anthropic, una empresa estadounidense especializada en inteligencia artificial y creadora del chatbot Claude, publicara un nuevo informe sobre el impacto de esta tecnología en distintas profesiones .

El trabajo compara la capacidad teórica que tienen los modelos de lenguaje para cubrir tareas laborales con el uso real que hoy se observa en el mercado. Según la compañía, la brecha entre ambas todavía es grande, pero ya hay ocupaciones que aparecen más expuestas que otras.

El reporte, publicado el 5 de marzo, presenta una nueva medida llamada "observed exposure", que combina tres variables: las tareas de cada ocupación, cuáles de esas tareas podrían ser realizadas por modelos de lenguaje y cuáles efectivamente ya están siendo automatizadas en entornos de trabajo reales. Anthropic sostuvo que, por ahora, la inteligencia artificial está "lejos de alcanzar su capacidad teórica" y que la cobertura real sigue siendo solo una fracción de lo que sería posible.

Entre los empleos más expuestos, distintas coberturas del informe señalaron a los programadores, los representantes de atención al cliente, quienes realizan carga de datos, los especialistas en registros médicos y los analistas de mercado y marketing.

En el caso de programación, Axios, un medio de comunicación digital de Estados Unidos especializado en política, negocios y tecnología, indicó que Anthropic estima una cobertura de tareas de alrededor del 75%, mientras que Business Insider remarcó que es el rubro que encabeza la lista de mayor exposición .

image La línea azul muestra la cobertura teórica de la inteligencia artificial en cada sector laboral, mientras que la roja refleja el uso real observado hasta ahora, todavía muy por debajo de ese potencial. Anthropic

El gráfico difundido por la firma también muestra que las categorías con mayor cobertura teórica de inteligencia artificial son puestos de gestión y dirección, negocios y finanzas, informática y matemática, arquitectura e ingeniería, ciencias sociales y de la vida, el área legal y las tareas de oficina y administración. En cambio, sectores más manuales o presenciales como agricultura, construcción, instalación y reparación, producción, mantenimiento, gastronomía o transporte aparecen bastante menos alcanzados por esta ola de automatización.

Anthropic aclaró que, hasta ahora, no detectó un aumento sistemático del desempleo en las profesiones más expuestas desde fines de 2022. Sin embargo, sí encontró indicios de una desaceleración en la contratación de trabajadores jóvenes, especialmente en puestos iniciales. Ese punto aparece como una de las principales alertas del estudio, en medio de una discusión más amplia sobre cómo la inteligencia artificial podría afectar primero a los empleos administrativos y de oficina.

El informe también señala que cerca del 30% de las ocupaciones ni siquiera supera el umbral mínimo para ser considerada “expuesta” en su índice. En ese grupo, Anthropic menciona como ejemplos a cocineros, mecánicos de motos, guardavidas, bartenders, lavacopas y asistentes de vestuario o probadores.

Los investigadores también remarcan que muchas de las tareas menos alcanzadas por la inteligencia artificial son las que exigen presencia física, trabajo manual o actuación en contextos reales, como la poda de árboles, el manejo de maquinaria agrícola o la representación de clientes en tribunales. Para los autores, eso confirma que la inteligencia artificial avanza con más velocidad sobre tareas cognitivas, repetitivas y digitalizadas que sobre labores donde siguen pesando el cuerpo, el contexto y la intervención humana directa.