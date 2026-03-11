Lanzan 4.000 becas para aprender inteligencia artificial gratis y mejorar las oportunidades laborales

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología lejana o reservada para especialistas. En los últimos años empezó a aparecer cada vez con más fuerza en distintos sectores del mercado laboral. Empresas de tecnología, comunicación, finanzas, marketing o análisis de datos ya utilizan estas herramientas para automatizar procesos y tomar decisiones.

En ese escenario, saber cómo funciona la IA o cómo interactuar con estas plataformas comenzó a convertirse en una habilidad muy buscada. Para muchas personas, aprender a utilizar estas tecnologías puede abrir puertas a nuevas oportunidades laborales o incluso mejorar el salario en sus trabajos actuales.

Con ese objetivo, distintas organizaciones comenzaron a impulsar programas de formación accesibles para ampliar el acceso al conocimiento digital en América Latina.

Una de esas iniciativas acaba de abrir su convocatoria. Se trata de un programa impulsado por la empresa de formación tecnológica Guayerd junto con IBM y la Fundación Manos del Sur. La propuesta pone a disposición más de 4.000 becas gratuitas para capacitarse en inteligencia artificial .

La iniciativa apunta a que personas de diferentes países de la región puedan adquirir conocimientos en una de las áreas que más crecimiento muestra dentro del mundo tecnológico.

Cómo funciona el programa de becas

El programa está diseñado para que cualquier persona pueda participar sin complicaciones. Los cursos son completamente online y se pueden realizar desde cualquier lugar. Además, las clases son asincrónicas. Esto significa que no hay horarios fijos para conectarse: cada participante puede avanzar con los contenidos a su propio ritmo. Las capacitaciones se dictan a través de la plataforma educativa IBM SkillsBuild, un programa global que promueve el aprendizaje en habilidades tecnológicas y digitales.

La duración de cada curso es de aproximadamente 20 horas. Si se dedica alrededor de una hora diaria al estudio, es posible completar la formación en unas dos semanas. Al finalizar, quienes participen reciben una credencial digital que certifica los conocimientos adquiridos. Este certificado puede agregarse al perfil profesional en plataformas como LinkedIn, algo que puede resultar útil al momento de buscar trabajo o mostrar habilidades ante empresas.

Shutterstock_2236164657 Shutterstock

Jean Del Pino, cofundador y director ejecutivo de Guayerd, destacó el espíritu de la iniciativa. “En Guayerd creemos que la educación tecnológica debe ser accesible para todas las personas. Por eso impulsamos alianzas que permitan ampliar la formación gratuita y de calidad, orientada a las habilidades que hoy generan oportunidades reales de crecimiento”, explicó.

Tres cursos para empezar a aprender IA

Las becas incluyen tres opciones de capacitación. Cada participante puede elegir uno de los cursos o realizar los tres si desea completar el programa.

Uno de ellos está enfocado en el uso de inteligencia artificial en el deporte. Allí se analizan ejemplos concretos de cómo estas tecnologías se utilizan en disciplinas como fútbol, básquet, tenis o Fórmula 1.

Los contenidos muestran cómo se analizan datos para estudiar el rendimiento de equipos, calcular probabilidades de gol o mejorar estrategias en distintas competencias.

Otro curso se centra en el uso de inteligencia artificial dentro del ámbito laboral. En este caso, la formación apunta a aprender cómo estas herramientas pueden ayudar a mejorar la productividad, organizar tareas y fortalecer el perfil profesional.

La tercera capacitación aborda el llamado prompt engineering, una habilidad que se volvió clave para interactuar con sistemas de inteligencia artificial. El programa enseña a escribir instrucciones claras para obtener mejores resultados al trabajar con herramientas de IA.

También se analizan distintos modelos de inteligencia artificial y ejemplos de uso en áreas como creación de contenido, diseño, programación o análisis de información.

Quiénes pueden postularse y hasta cuándo

Las becas están disponibles para personas mayores de 18 años que residan en distintos países de América Latina. Entre ellos se encuentran México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.

Uno de los puntos más importantes del programa es que no se requieren conocimientos técnicos previos. Los cursos están pensados para quienes recién comienzan a acercarse al mundo de la inteligencia artificial.

Para participar, es necesario completar un formulario de inscripción y crear una cuenta en la plataforma IBM SkillsBuild. Una vez hecho ese paso, los participantes pueden comenzar el curso elegido de inmediato.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de marzo. Quienes se inscriban tendrán tiempo hasta fines de junio para completar la capacitación.

En un contexto en el que la tecnología cambia rápidamente la forma de trabajar, iniciativas como esta buscan acercar herramientas concretas para que más personas puedan prepararse para los empleos del futuro.