La IA eligió los nombres tendencia para bebés en 2026

La inteligencia artificial analizó tendencias para identificar cuáles son los nombres que marcan tendencia en 2026 y cuáles se destacan en Argentina.

Cada año los padres buscan nombres que suenen bien, tengan significado y no pasen de moda. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuáles son las tendencias para el 2026 y la conclusión es que se eligen nombres cortos, de pronunciación universal y con raíces que cruzan culturas.

Los nombres de nena más elegidos Entre los nombres de nena más elegidos, la IA señala algunos como "Lía", un nombre breve y con tradición bíblica. "Isla", popular en países anglosajones que remite a naturaleza y calma; Noa, variante femenina de Noé cada vez más usada en Latinoamérica; y Alma, un clásico que regresa con fuerza por su carga espiritual y emocional.

Por otro lado, otros nombres clásicos como Olivia, Emilia, Isabella, Catalina y Emma, se mantienen en tendencia. Todos son cortos, armónicos y fácilmente reconocibles en diferentes idiomas.

Los nombres de nene más elegidos Para los varones, la IA señala a Leo, corto, fuerte y universal; Mateo, que sigue en auge por su sonoridad moderna y raíces bíblicas; Gael, de origen celta y muy elegido por su musicalidad; Enzo, tradicional en Italia y Argentina con aire sofisticado; y Hugo, clásico europeo que mantiene vigencia y ternura.