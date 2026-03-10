Presenta:

La IA eligió los nombres tendencia para bebés en 2026

La inteligencia artificial analizó tendencias para identificar cuáles son los nombres que marcan tendencia en 2026 y cuáles se destacan en Argentina.

Alejandro Llorente

La inteligencia artificial detectó cuáles son los nombres que marcarán tendencia en 2026. Shutterstock

Cada año los padres buscan nombres que suenen bien, tengan significado y no pasen de moda. Por eso, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuáles son las tendencias para el 2026 y la conclusión es que se eligen nombres cortos, de pronunciación universal y con raíces que cruzan culturas.

Los nombres de nena más elegidos

Entre los nombres de nena más elegidos, la IA señala algunos como "Lía", un nombre breve y con tradición bíblica. "Isla", popular en países anglosajones que remite a naturaleza y calma; Noa, variante femenina de Noé cada vez más usada en Latinoamérica; y Alma, un clásico que regresa con fuerza por su carga espiritual y emocional.

Por otro lado, otros nombres clásicos como Olivia, Emilia, Isabella, Catalina y Emma, se mantienen en tendencia. Todos son cortos, armónicos y fácilmente reconocibles en diferentes idiomas.

Los nombres de nene más elegidos

Para los varones, la IA señala a Leo, corto, fuerte y universal; Mateo, que sigue en auge por su sonoridad moderna y raíces bíblicas; Gael, de origen celta y muy elegido por su musicalidad; Enzo, tradicional en Italia y Argentina con aire sofisticado; y Hugo, clásico europeo que mantiene vigencia y ternura.

La inteligencia artificial señala una preferencia creciente por nombres universales. Foto: Archivo

Qué tienen en común todos estos nombres

Los modelos de IA señalan que los nombres que marcarán a la generación de 2026 reflejan la adaptación de las familias a un mundo plural e interconectado, con una preferencia por opciones que integran distintos orígenes, brevedad, neutralidad de género en algunos casos e inspiración en la naturaleza.

