Tres carreras universitarias que no hay que estudiar en 2026, según la IA

La IA advierte sobre las carreras universitarias que más riesgo tienen en el mercado laboral actual. Cuáles son y qué dicen los modelos sobre su futuro.

Cada vez son más estudiantes los que consultan con la Inteligencia Artificial sobre qué carreras tienen futuro y cuáles no. Las respuestas que dan los modelos de IA no son arbritrarias y responden a tendencias del mercado laboral, a la tendencia de automatización de tareas y proyecciones futuras. En este marco, hay 3 carreras que recomienda no estudiar.

Contabilidad tradicional Según la IA, la contabilidad es una de las profesiones que aparece como vulnerable debido a la automatización. Es importante destacar que ningún modelo señala que la carrera desaparezca, sino que aparece la necesidad de especializarse en ciertas áreas como análisis estratégico, auditoría compleja o asesoramiento financiero. Las tareas como registrar operaciones, liquidar impuestos o preparar balances, ya están siendo absorbidas por software de gestión e inteligencia artificial contable.

Traductorado El traductorado es otra carrera que aparece sistemáticamente en las respuestas de los modelos consultados. El avance de herramientas como DeepL, Google Translate y los propios modelos de lenguaje dejó obsoleta la traducción técnica y de textos simples como actividad profesional rentable. Sin embargo, la Inteligencia Artificial destaca que hay cierto tipo de traducciones que aún requieren criterio humano como traducción literaria y la interpretación simultánea.

Operador de medios y comunicación audiovisual tradicional Los perfiles orientados a la producción audiovisual tradicional, como camarógrafos, editores de video lineal o locutores de radio convencional, son mencionados por la IA como roles en contracción. La democratización de las herramientas de edición, la generación de voz sintética y la producción de contenido con IA redujeron la barrera de entrada a este campo de forma radical. Según los modelos consultados, quienes elijan este camino necesitan especializarse en dirección creativa o narrativa.