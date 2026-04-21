UNCuyo: talleres virtuales de orientación vocacional para estudiantes que viven lejos

Con la premisa de acortar la brecha geográfica, la UNCuyo abrió una nueva instancia de orientación vocacional 100% virtual destinada a jóvenes de los departamentos alejados del Gran Mendoza. El espacio busca colaborar en la elección de la carrera de quienes deciden su futuro profesional desde Lavalle, el Este, el Valle de Uco y el Sur provincial, entre otros.

La iniciativa de la Secretaría Académica, a través del Departamento de Orientación Vocacional y Educativa, busca fortalecer la igualdad de oportunidades y democratizar el acceso a la orientación y reorientación vocacional para quienes desean definir su proyecto académico, pero encuentran dificultades para hacerlo de forma presencial debido a la distancia geográfica.

El sistema de ingreso para algunas carreras de la universidad es sumamente restrictivo Foto: UNCuyo UNCuyo.

Fechas clave para el taller de orientación vocacional de la UNCuyo Está diseñada tanto para quienes están en proceso de elección de carrera como para quienes atraviesan una reelección, buscando revisar o modificar su trayectoria académica actual. Se dará bajo modalidad virtual, los encuentros se realizarán desde el jueves 30 de abril, todos los jueves a las 10.

La propuesta estará coordinada por profesionales del Departamento de Orientación Vocacional y Educativa. Este equipo acompaña a estudiantes y a la comunidad en general en la toma de decisiones académicas y ocupacionales, brindando además herramientas para el estudio y el manejo de la ansiedad frente a los exámenes.