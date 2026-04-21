UNCuyo: se lanza una fórmula clave de la oposición para competir por el rectorado

La cuenta regresiva para anotar las listas para las elecciones de la UNCuyo del 9 de junio arrancó. La fecha de inscripción es el 29 de este mes. En ese contexto, este miércoles 22 de abril se lanzará la fórmula para el rectorado compuesta por Adriana García y Ana Sisti. Se trata de una dupla clave de la oposición.

Adriana García, profesora investigadora de Filosofía y Letras, decana dos veces de esa facultad- siendo la primera mujer en ocupar ese cargo por el voto-, exsecretaria Académica de esa Casa de Estudios y de la UNCUYO, exdirectora del CUC (Colegio Universitario Central) y Ana Sisti, actual decana de la Facultad de Educación, exsecretaria Académica de la misma, docente e investigadora, se presentarán en sociedad este miércoles a las 18 en el BACT Luis Triviño.

"Nuestro espacio se llama encuentro Plural", contó García a MDZ. La candidata, en una elección muy pareja contra la actual rectora Ester Sánchez, quedó al borde del balotaje en 2022. Como no se lo permitieron, además de judicializar la elección, decidió seguir siendo una dirigente opositora.

Adriana García le cuenta a MDZ que desde el espacio Mujeres y Universidad, que es de la oposición , le plantearon la posibilidad de presentarse nuevamente como candidata. "En nuestro espacio tenemos principios básicos, que somos una universidad nacional, laica, inclusiva y de calidad", sostiene García.

Pero además, cuestiona que "la UNCuyo haya perdido voz a nivel nacional". Marca, en ese sentido, un punto: el 6 de abril del 2024 cuando la rectora Esther Sánchez convocó a gran parte de la dirigencia política para incluir a la educación dentro del Pacto de Mayo. "Eso fue un respaldo al Pacto de Mayo de la rectora y del vicerrector Gabriel Fidel que tiene entre sus puntos más importantes buscar el equilibrio fiscal a pesar de desfinanciar muchas políticas de Estado, entre las que se encuentra el sostenimiento de las universidades".

A futuro, - porque resalta la necesidad de tener bien claro un conocimiento acabado del pasado, el presente y lo que viene- en apunta a que: "Hay una ley en el Congreso que es la de Libertad Educativa, presentada en noviembre de 2025 para reemplazar la ley de Educación Nacional que puede determinar que el Estado no tenga la obligación de financiar a las universidades públicas. Necesitamos la firmeza para plantarnos frente a esto", agregó.

Otro de los temas que plantea el espacio es la situación del DAMSU. "Más allá del financiamiento nacional, se ha desfinanciado porque hay una política que apunta a que los docentes tengan una dedicación simple y que haya más profesores con sueldos cada vez más bajos y por lo tanto el DAMSU obtiene cada vez menos recursos. Venimos denunciando esta situación desde hace varios años", remarca.

El oficialismo mira la fórmula para el rectorado García- Sisti

Por ahora no hay un oficialismo sino dos: el que representa la actual rectora, Sánchez, quien va por la reelección y Fidel, el vicerrector quien se postula como candidato a rector por otro lado. Además,Ismael Farrando y Jimena Estrella, que fueron parte de la gestión de Daniel Pizzi, se presentaron como fórmula para conducir la Universidad Nacional de Cuyo.

La oposición tiene varias fórmulas que se han anunciado. La compuesta por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé y las precandidaturas de los profesores Juan Carlos Aguiló y Manuel Cuervo. Este miércoles se lanzan García junto a Sisti. Se intentó llegar a la unidad pero por lo pronto no ha sido posible. De hecho hubo quienes estaban dispuestos a respaldar a García pero debía bajarse Sisti.

De acuerdo a varias fuentes consultadas por este diario, la dupla que encabeza García es la que más preocupa al oficialismo en un escenario de división entre Sanchez y Fidel.

Las internas en las facultades de la UNCuyo

Algunas novedades transcurren las facultades mientras corre el reloj hacia el 29 de este mes que es el día en la que la Junta Electoral anotará a las fórmulas tanto para el rectorado, como para los decanatos como así también para los Consejos Superior y Directivo de la Universidad.

En Ciencias Políticas y Sociales la fórmula de la oposición será Fabio Erreguerena como candidato a decano y Melina Guardamagna como candidata a vice.

En tanto que en Ciencias Médicas, hay rumores de impugnaciones al candidato a vicedecano del oficialismo, que es el pediatra Fabián Diaz. En la facultad, hay sectores que evalúan cuestionarlo en la Junta Electoral porque aseguran que no cumple con el requisito de dos años como profesor titular efectivo para ser postulante a vicedecano.