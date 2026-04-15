Esther Sánchez reveló el motivo del quiebre oficialista en la UNCuyo de cara elecciones

La interna en la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) está al rojo vivo luego del quiebre en el oficialismo de cara a las próximas elecciones del Rectorado . La actual rectora Esther Sánchez anunció esta semana que irá por la reelección y podría competir directamente contra el actual vicerrector Gabriel Fidel, quien también aspira a liderar la Casa de Estudios.

Sánchez confirmó que buscará la reelección acompañada en esta oportunidad por el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Miatello, como candidato a vicerrector. Por su parte, Gabriel Fidel se presentaría junto a la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Flavia Filippini.

Luego de anunciar su lanzamiento, la actual rectora de la UNCuyo reveló los motivos del quiebre en el oficialismo y afirmó que hasta finales del año pasado la actual fórmula iba por un segundo mandato pero algo cambió.

“La verdad es que hasta fines del año pasado nos presentábamos precisamente para la reelección ambos. En febrero el vicerrector me comunicó junto con Flavia Filippini que iban a presentarse como fórmula”, reconoció Sánchez durante una entrevista en el programa MDZ Club de MDZ Radio 105.5 .

La dirigente universitaria indicó que les manifestó que “estaban en su derecho” de competir por otro lado e intentó apaciguar la interna: “Cualquier docente que reúne las condiciones necesarias que establece el estatuto universitario para presentarse para cargos de rector, vicerrector o decanos y tenga aspiraciones tiene todo el derecho a presentarse”.

Sánchez evitó polemizar y sostuvo que el distanciamiento político respecto a su actual compañero de fórmula “son aspiraciones y son decisiones personales. Yo no las cuestiono”. “Fue buena la relación, hemos trabajado juntos los últimos cuatro años”, sostuvo.

Esther Sanchez 2 Walter Moreno/MDZ

En cuanto a su decisión de ir por un segundo mandato, la rectora sostuvo que “hay mucho del proceso de transformación del carácter académico que todavía no está completo. Son procesos largos y quiero asegurarme que esos procesos van a continuar”.

Finalmente, Sánchez no descartó un posible acuerdo oficialista de cara al cierre de listas del próximo 29 de abril para ir con una única fórmula. “Son procesos muy dinámicos, los procesos anteriores a presentar las listas son dinámicos y es posible”, subrayó.