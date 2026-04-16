Se lanzó otra fórmula para el rectorado de la UNCuyo con perfil crítico en la esfera del oficialismo

Ismael Farrando y Jimena Estrella, que fueron parte de la gestión de Daniel Pizzi, se presentaron como fórmula para conducir la Universidad Nacional de Cuyo.

La carrera electoral en la Universidad Nacional de Cuyo suma tensión, sobre todo en las cercanías al oficialismo. Ahora se confirmó una nueva fórmula para competir por el rectorado, que está integrada por docentes que fueron parte de otras gestiones dentro del entorno del actual oficialismo, pero que tienen una visión crítica. Se trata de Ismael Farrando, candidato a rector, y Jimena Estrella, candidata a vicerrectora.

Ambos integrantes de la fórmula fueron parte de la gestión del rector Daniel Pizzi. Farrando, además, fue decano de la Facultad de Derecho e intentó formar parte de la fórmula del rectorado en elecciones anteriores. Estrella es flamante funcionaria de la Municipalidad de Las Heras. La mujer tiene trayectoria dentro de la Facultad de Ciencias Agrarias y antes de asumir como Secretaria de Desarrollo Económico de Las Heras avisó que podía ser candidata a vicerrectora.

Los candidatos La nueva fórmula se suma a otras dos dentro del grupo "filo radical". Es que ya oficializaron sus candidaturas la rectora Esther Sánchez, junto al decano de Medicina Roberto Miatello, y Gabriel Fidel, actual vicerrector, junto a María Flavia Fililippini.

El sector que lleva a Farrando y Estrella fue bautizado como "Trayectoria y Renovación". "La fórmula propone consolidar una Universidad pública, gratuita y de calidad, profundamente comprometida con la sociedad y con el desarrollo regional y nacional. El eje central de la propuesta es recuperar la convivencia democrática institucional, fortalecer el diálogo entre los distintos claustros y garantizar un gobierno universitario basado en el respeto, la participación y la transparencia", mencionan en el mensaje de lanzamiento los candidatos. “Queremos una Universidad pública, gratuita y de calidad, que vuelva a ser un espacio de encuentro, donde el respeto y el diálogo sean la base de cada decisión. La UNCUYO debe reafirmar su compromiso social sin resignar excelencia académica”, agregó Farrando.

farrando y estrella 3 Farrando y Estrella competirán por el rectorado.