Las tres carreras cortas con mayor salida laboral en 2026 que recomienda la Inteligencia Artificial

Los cambios en el mundo actual y el avance de la tecnología han hecho surgir otras carreras. La Inteligencia Artificial recomienda estudiarlas.

La Inteligencia Artificial realizó una serie de recomendaciones sobre las tres carreras cortas que hay que estudiar para insertarse en el mercado laboral en Argentina durante este 2026. Las empresas buscan especializaciones técnicas para resolver problemas inmediatos.

Las carreras recomendadas por la Inteligencia Artificial Una opción es la tecnicatura en Inteligencia Artificial Aplicada. En 2026 esta carrera será el motor de todas las industrias. No se trata solamente de programar sino de implementar soluciones de IA en empresas de finanzas, salud o logística. Tiene una duración de dos a dos años y medio. Las empresas necesitan "Prompt Engineers" y analistas de datos que sepan entrenar modelos locales para optimizar procesos. Los salarios son los más altos del mercado técnico y se puede trabajar en forma remota.

inteligencia artificial 2 Las carreras que recomienda la Inteligencia Artificial. La segunda carrera recomendada es especialista en ciberseguridad. Los ataques informáticos son la principal amenaza global. La carrera dura dos años. Las empresas nunca dejan de invertir en seguridad, incluso en los tiempos de crisis económica.

La tercera opción es la tecnicatura en energías renovables y movilidad eléctrica. Desde la instalación de paneles solares industriales hasta el mantenimiento de flotas de vehículos eléctricos, este sector está explotando en toda América Latina. La carrera tiene una duración de tres años y tiene salida laboral como técnico en mantenimiento de parques eólicos/solares o especialista en infraestructura de carga para vehículos eléctricos.