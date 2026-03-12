Si buscas tensión real, esta película de Netflix es para ti

Es una película de Netflix que te agarra y no te suelta. Te hace sentir que el aire se acaba y el final ni te lo esperas.

Hay películas que te asfixian desde el primer minuto. Oxígeno es una de ellas. La película de Netflix dirigida por Alexandre Aja en 2021 arranca sin preámbulos: una mujer despierta encerrada en una cápsula criogénica sin recordar quién es ni cómo llegó ahí. El oxígeno se agota.

Una película que juega con tus emociones El tiempo corre. Y el espectador queda atrapado en ese cajón junto a ella durante 100 minutos sin escapatoria posible. Melanie Laurent carga sola con toda la película. No hay otros actores en pantalla. Solo ella, una voz de inteligencia artificial y paredes metálicas.

netflix 3 Eso debería ser aburrido, pero no lo es. Su actuación genera una tensión física real que se siente en el pecho del espectador desde los primeros minutos. La claustrofobia es el motor del film.