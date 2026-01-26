Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 27 de enero. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 27/01
Ciudad
- Entre calles Ing. Cipolletti, Belgrano, Fray Santa María de Oro y Bolivia. De 15.00 a 19.00 h.
Luján
- En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y en loteo Bodega Foster; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- Entre calles Destacamento Naval Orcadas, Cap. de Fragata Moyano, Teniente Olivera y Base General Belgrano; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, en calles Saavedra, Los Pinos, Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Pescara, entre Don Bosco e Yrigoyen, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Chacón, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja. De 9.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Deán Funes, Casnati, Montecaseros y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Balbino Arizu, Almafuerte, San Martín y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En la Ruta Nacional N°146, entre calle San Francisco y callejón La Palmera; Cuadro Bombal. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles General Urquiza, Rivadavia, Iselín y Castelli. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Zardini, entre El Zanjón y San Francisco; El Usillal. De 7.45 a 11.45 h.