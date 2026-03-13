Horacio Marín: "Estamos construyendo el hub exportador más importante de la región en el Atlántico"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, cerró hoy su participación en el Argentina Week con una actividad organizada por IDEA en la que se analizaron las oportunidades del país en energía, petróleo y gas. Compartió el panel con los gobernadores de las provincias de Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes y Río Negro.

Durante su exposición, Marín destacó el interés que generó el evento que reunió a más de 800 personas en Nueva York. “Quiero felicitar a todos los que hicieron posible este evento. Fue una semana muy exitosa y en donde hubo mucho interés por lo que está pasando en nuestro país”, señaló. También valoró la presencia de todos los gobernadores “una muestra de unión para que la Argentina despegue definitivamente”.

En este marco, el presidente de YPF señaló que “Vaca Muerta es la clave para que el país exporte entre 40 y 50 mil millones de dólares a partir del 2032 y se generen más de 40.000 puestos de trabajo”.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, cerró hoy su participación en el Argentina Week Horacio Marín afirmó en Nueva York que Vaca Muerta será clave YPF “Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó Marín. Además, destacó que se trata de inversiones de origen internacional que llegarán al país de la mano de “dos gigantes como Eni y Adnoc”. “Nada de todo esto hubiera sido posible sin el RIGI” agregó el CEO de la compañía.

En el cierre de su participación, Marín repaso las oportunidades que se abren en otras provincias. En Mendoza, la compañía prevé perforar dos pozos en “la lengua de Vaca Muerta”; en Santa Cruz, “estimamos perforar un nuevo pozo en Palermo Aike”; y “proyectamos explorar el potencial del D-129 en Chubut”.