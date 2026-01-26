Anses deja de pagar el bono de $70.000: quiénes no entran en febrero

Con el aumento de febrero, Anses mantiene el refuerzo solo para haberes bajos: el bono se recorta hasta un tope y desaparece si el ingreso lo supera.

Anses mantiene el bono de $70.000 como refuerzo y lo recorta si el haber se acerca al tope

Con febrero a la vuelta de la esquina, Anses ya definió cuánto van a cobrar jubilados y pensionados con el nuevo aumento. Pero, además, se vuelve a mirar un dato clave que ordena todo el esquema: quiénes quedan afuera del bono de $70.000, un refuerzo que se sostiene desde el "triunvirato" de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

La lógica es la misma que se viene aplicando: el bono funciona como complemento para los ingresos más bajos. Por eso no se suma de manera uniforme. Si el haber está cerca del límite, el refuerzo baja de forma progresiva hasta desaparecer cuando se supera el tope.

El número que define si hay bono en febrero Para febrero, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $359.254,35. Con ese dato, el "techo" que marca si corresponde refuerzo surge de sumar el bono de $70.000: $429.254,35.

En términos simples:

Si el ingreso mensual queda por debajo de $429.254,35, el jubilado puede recibir un bono completo o parcial, según la diferencia hasta ese tope.

Si el ingreso mensual llega a $429.254,35 o lo supera, el bono no corresponde (o queda en $0) y se cobra solo el haber con aumento. anses eusebio blanco publico jubilados (24).JPG En febrero, Anses excluye del bono a quienes superen el límite definido por el haber mínimo más el refuerzo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo se recorta el bono cuando el haber es más alto El recorte se da "por diferencia" para completar el tope. En la práctica, si un jubilado cobra $365.000, puede recibir un bono aproximado de $64.254,35 para llegar a $429.254,35. Si, en cambio, el ingreso mensual es de $410.500, el extra se reduce a cerca de $18.754,35. Y cuando el haber supera los $429.254,35 —por ejemplo, $450.000— el refuerzo ya no se paga y la persona percibe solo el haber con aumento.