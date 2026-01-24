Ayuda Escolar Anual de Anses: cuáles son los requisitos para cobrar en 2026

Anses confirmó requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual: el beneficio será de $85.000 por hijo en marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comunicó los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico que se otorga una vez al año con el objetivo de acompañar a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

Monto y fecha de pago Según lo informado por el organismo, el pago de la Ayuda Escolar Anual comenzará en marzo de 2026. Con los valores vigentes, el beneficio alcanzará los $85.000 por hijo, siempre que se cumpla con el requisito de acreditar la escolaridad correspondiente al ciclo lectivo en curso.

Requisitos para acceder al cobro La presentación del certificado escolar debe realizarse todos los años y constituye un paso indispensable para acceder al beneficio. El trámite se gestiona de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, y hay tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para completar y subir la documentación requerida.