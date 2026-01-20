Asignaciones Familiares de Anses: cuáles serán los nuevos montos en febrero

Anses actualizará en febrero las Asignaciones Familiares con un aumento del 2,8% para AUH, SUAF y beneficios de pago único.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizará en febrero los montos de las Asignaciones Familiares, en línea con el esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024. Al conocerse la inflación de diciembre, quedó confirmado que el incremento para el segundo mes del año ronda el 2,8%.

La fórmula de actualización toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de las prestaciones sociales. De esta manera, ya se pueden estimar los valores que regirán a partir de febrero para las principales asignaciones que paga el organismo.

Nuevos valores de la AUH y asignaciones por hijo Con el aumento previsto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $129.096 por menor. Como ocurre habitualmente, Anses abona de forma mensual el 80% del monto, lo que equivale a $103.276,80, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el haber ascenderá a $420.354, con un pago mensual del 80% que rondará los $336.283,20.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF, correspondiente al primer rango de ingresos, se ubicará en torno a los $64.547,52. En tanto, la Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF) alcanzará aproximadamente los $205.017,12.