Anses define el monto de la jubilación mínima para febrero

En febrero, se espera que Anses pague jubilación mínima con aumento y un bono extra para reforzar ingresos.

La jubilación mínima alcanzará los $359.254 tras el ajuste de Anses,

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentra realizando el pago de los haberes correspondientes al mes de enero, pero ya se conoce el aumento previsto para febrero. El organismo aplicará un nuevo ajuste del 2,8%, lo que llevará a que la jubilación mínima alcance los $359.254.

Este incremento responde al esquema de actualización vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, Anses busca sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones frente al avance de la inflación.

Anses: bono extraordinario y monto total a cobrar Miles de jubilados esperan que al haber mínimo, al igual que en otros meses, se le sume el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. Con este refuerzo, el monto total a cobrar en febrero asciende a $429.254.

El bono se paga de manera automática junto con el haber mensual y no requiere la realización de ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro en Mi Anses o la app oficial. Shutterstock Calendario de pagos de febrero 2026 También se puede anticipar el cronograma de pagos para jubilados y pensionados durante febrero de 2026, organizado según la terminación del DNI: