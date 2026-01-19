Anses define el monto de la jubilación mínima para febrero
En febrero, se espera que Anses pague jubilación mínima con aumento y un bono extra para reforzar ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentra realizando el pago de los haberes correspondientes al mes de enero, pero ya se conoce el aumento previsto para febrero. El organismo aplicará un nuevo ajuste del 2,8%, lo que llevará a que la jubilación mínima alcance los $359.254.
Este incremento responde al esquema de actualización vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, Anses busca sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones frente al avance de la inflación.
Anses: bono extraordinario y monto total a cobrar
Miles de jubilados esperan que al haber mínimo, al igual que en otros meses, se le sume el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos. Con este refuerzo, el monto total a cobrar en febrero asciende a $429.254.
El bono se paga de manera automática junto con el haber mensual y no requiere la realización de ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.
Calendario de pagos de febrero 2026
También se puede anticipar el cronograma de pagos para jubilados y pensionados durante febrero de 2026, organizado según la terminación del DNI:
Documentos terminados en 0: desde el 9 de febrero
Documentos terminados en 1: desde el 10 de febrero
Documentos terminados en 2: desde el 11 de febrero
Documentos terminados en 3: desde el 12 de febrero
Documentos terminados en 4: desde el 13 de febrero
Documentos terminados en 5: desde el 18 de febrero
Documentos terminados en 6: desde el 19 de febrero
Documentos terminados en 7: desde el 19 de febrero
Documentos terminados en 8: desde el 20 de febrero
Documentos terminados en 9: desde el 20 de febrero
Cómo consultar el cobro
Los jubilados pueden consultar la fecha exacta y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES, con CUIL y clave de la Seguridad Social, o a través de la app oficial del organismo.
Desde Anses recomiendan verificar la información con anticipación para evitar inconvenientes y recuerdan que los haberes permanecen depositados en la cuenta bancaria, sin necesidad de retirarlos el mismo día del pago.