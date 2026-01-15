Anses anticipa el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados

El calendario de pagos de Anses para febrero ya se puede anticipar y contempla la actualización de haberes.

Con el dato de inflación de diciembre anunciado por el Indec, ya se puede conocer cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses en febrero. Además, se anticipa el inicio del calendario de pagos correspondiente al segundo mes del año.

Luego del incremento del 2,47% aplicado en enero, en febrero los ingresos volverán a actualizarse con una suba del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre informada por el Indec, según la fórmula de movilidad vigente.

Con este nuevo aumento, los haberes se recalculan y los jubilados percibirán montos más altos respecto del mes anterior. La jubilación mínima, que ya había sido ajustada en enero, volverá a incrementarse en febrero siguiendo el índice inflacionario, mientras que las prestaciones más altas también se actualizarán bajo el mismo criterio mensual.

En febrero, el haber mínimo será de alrededor de $359.000. Foto: Shutterstock Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima Para quienes cobran el haber mínimo, los pagos comenzarán el 9 de febrero y se extenderán a lo largo del mes, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilados que cobran más que la mínima En el caso de quienes superan el haber mínimo, los pagos comenzarán a partir del 23 de febrero, también según la terminación del documento: