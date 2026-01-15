Anses anticipa el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados
El calendario de pagos de Anses para febrero ya se puede anticipar y contempla la actualización de haberes.
Con el dato de inflación de diciembre anunciado por el Indec, ya se puede conocer cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses en febrero. Además, se anticipa el inicio del calendario de pagos correspondiente al segundo mes del año.
Luego del incremento del 2,47% aplicado en enero, en febrero los ingresos volverán a actualizarse con una suba del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre informada por el Indec, según la fórmula de movilidad vigente.
Con este nuevo aumento, los haberes se recalculan y los jubilados percibirán montos más altos respecto del mes anterior. La jubilación mínima, que ya había sido ajustada en enero, volverá a incrementarse en febrero siguiendo el índice inflacionario, mientras que las prestaciones más altas también se actualizarán bajo el mismo criterio mensual.
Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima
Para quienes cobran el haber mínimo, los pagos comenzarán el 9 de febrero y se extenderán a lo largo del mes, de acuerdo con la terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados que cobran más que la mínima
En el caso de quienes superan el haber mínimo, los pagos comenzarán a partir del 23 de febrero, también según la terminación del documento:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
El calendario es estimativo, ya que se basa en el esquema aplicado en los últimos meses y las fechas definitivas se confirman a través de los canales oficiales de Anses. Además, los beneficiarios pueden consultar el detalle de su cobro ingresando a Mi Anses con CUIL y clave de la Seguridad Social.