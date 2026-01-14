Anses actualiza jubilaciones: de cuánto será la mínima en febrero

Anses confirmó un aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones que se aplicará en febrero según el IPC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en febrero un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios ya pueden conocer el monto actualizado, dado que la suba responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes de manera mensual en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido ayer.

Con esta fórmula los haberes se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. De este modo, el porcentaje de aumento que se aplica en febrero surge del IPC correspondiente a diciembre, que fue de 2,84%.

Cuánto cobrará un jubilado en febrero Con la inflación registrada en el último período, el haber mínimo de jubilación se incrementará y en febrero de 2026 se ubicará en torno a los $359.000. En caso de confirmarse nuevamente el bono extraordinario, que el Gobierno viene otorgando a los jubilados de menores ingresos, el monto total a percibir podría superar los $429.000.

En paralelo, la jubilación máxima también se ajustará con el mismo criterio inflacionario y rondará los $2,3 millones, de acuerdo con las estimaciones oficiales.