Plazo fijo: cuánto ganás hoy invirtiendo $1.000.000 banco por banco

Los bancos informaron al BCRA las tasas de plazo fijo: cuánto ganás hoy invirtiendo $1.000.000 a 30 días según la entidad.

Con el inicio de un nuevo año, la pregunta vuelve a aparecer entre los ahorristas: ¿cuál es la mejor alternativa para resguardar el dinero? En pesos, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas. Aunque las tasas varían según cada banco, la diferencia puede representar varios miles de pesos en apenas 30 días, lo que convierte a esta herramienta en un termómetro clave del ahorro tradicional.

De acuerdo con los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, estas son las tasas que ofrecen hoy los principales bancos del sistema para depósitos a 30 días y cuánto se gana invirtiendo $1.000.000.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco de la Nación Argentina – TNA 23,5%

Banco Santander Argentina S.A. – TNA 21%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – TNA 22%

Banco de la Provincia de Buenos Aires – TNA 23,5%

Banco BBVA Argentina S.A. – TNA 22%

Banco Macro S.A. – TNA 24,5%

Banco GGAL S.A. – (sin datos reportados)

Banco Credicoop Cooperativo Limitado – TNA 23%

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – TNA 23,5%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires – TNA 20,5% El plazo fijo genera dudas entre los ahorristas Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72 El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas.Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72 Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes Banco BICA S.A. – TNA 28%

Banco CMF S.A. – TNA 28%

Banco Comafi S.A. – TNA 24%

Banco de Comercio S.A. – TNA 29%

Banco de Corrientes S.A. – TNA 25,5%

Banco de Formosa S.A. – TNA 21%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – TNA 27%

Banco del Chubut S.A. – TNA 23,5%

Banco del Sol S.A. – TNA 26,5%

Banco Dino S.A. – TNA 24%

Banco Hipotecario S.A. – TNA 27% (para no clientes)

Banco Julio S.A. – TNA 24,5%

Banco Mariva S.A. – TNA 28%

Banco Masventas S.A. – TNA 22%

Banco Meridian S.A. – TNA 29%

Banco Provincia de Tierra del Fuego – TNA 21% (para no clientes)

Banco VOII S.A. – TNA 29%

Bibank S.A. – TNA 26%

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – TNA 29%

Reba Compañía Financiera S.A. – TNA 28% En los diez bancos con mayor volumen de depósitos, la ganancia por un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días se mueve en un rango que va desde $17.083 hasta $20.417, según la tasa informada al Banco Central. Las entidades más tradicionales, como Nación y Provincia, ofrecen retornos cercanos a los $19.583, mientras que Santander y Ciudad se ubican en el extremo más bajo, con ganancias que rondan los $17.000. Galicia y BBVA pagan alrededor de $18.333, y Macro se destaca dentro del grupo con el rendimiento más alto, superando los $20.000 en un mes.