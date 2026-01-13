Plazo fijo en enero 2026 qué banco paga más por invertir $1 millón y cuánto

Con las tasas actualizadas del sistema financiero, el plazo fijo vuelve a estar en el radar de los ahorristas. La ganancia por invertir $1.000.000 a 30 días cambia según el banco y la tasa aplicada.

Arrancó el año y, en un escenario donde conviven múltiples alternativas de inversión —desde dólares y bonos hasta Cedears—, el plazo fijo vuelve a captar la atención de los ahorristas que priorizan previsibilidad y bajo riesgo. Con un capital inicial de $1.000.000 y una colocación a 30 días, la diferencia entre bancos puede traducirse en varios miles de pesos extra al final del mes.

Tras los últimos ajustes de tasas del sistema financiero, el plazo fijo tradicional intenta recuperar terreno como herramienta para proteger los pesos frente a una inflación que, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado, podría volver a ubicarse por encima del 20% anual en 2026. Sin embargo, no todos los bancos pagan lo mismo y ahí aparece la clave para maximizar la ganancia.

¿Es mejor un plazo fijo o utilizar billeteras virtuales? Foto: Shutterstock Con un capital de $1 millón, la ganancia mensual del plazo fijo depende directamente de la tasa ofrecida Shutterstock Cuánto rinde un plazo fijo si invierto 1 millón de pesos En términos concretos, invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días puede dejar una ganancia mensual cercana a los $17.000 en los bancos con tasas más bajas, pero superar los $20.000 en aquellos que mejor remuneran el ahorro. Para quien planifica sus finanzas mes a mes, la elección del banco no es un detalle menor.

Tomando como referencia los plazos fijos online a 30 días, estos son los rendimientos que ofrecen hoy las principales entidades del país:

Banco Macro: TNA del 24,5%, con un interés mensual de $20.136,99.

Banco Nación: 23,5% de TNA, paga $19.315,07.

ICBC: también 23,5%, con una ganancia de $19.315,07.

Banco Provincia: 22% de TNA, rinde $18.082,19.

Banco Credicoop: 23%, con un interés de $18.904,11.w

Banco Santander: 21%, genera $17.260,27.

Banco Galicia: 21%, paga $17.260,27.

BBVA: 21%, con un retorno de $17.260,27.

Banco Ciudad: 20,5%, uno de los más bajos, con $16.849,32. Los números muestran que, aun dentro del sistema tradicional, elegir bien dónde constituir el plazo fijo puede marcar una diferencia relevante en la renta mensual.