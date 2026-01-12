Banco Nación activó un reintegro diario para pasajes: cómo funciona y qué exige el pago

En pleno verano, la búsqueda de pasajes nacionales suele venir acompañada de calculadora en mano. Entre escapadas cortas, visitas familiares y viajes por trabajo, cada punto de ahorro cuenta. En ese escenario, Banco Nación activó un beneficio diario para compras de pasajes dentro del país.

Este beneficio se compone por un reintegro del 10% y la posibilidad de financiar en hasta tres cuotas sin interés, siempre que el pago se haga por medio de MODO con tarjetas de crédito habilitadas.

El esquema combina devolución y financiación en una misma compra. Por un lado, devuelve el 10% del monto abonado; por otro, permite dividir el pago en hasta tres pagos mensuales sin interés, lo que ayuda a ordenar el presupuesto sin resignar el viaje. La propuesta está pensada para quienes usan tarjetas de crédito emitidas por el Banco Nación, en versiones Visa o Mastercard, y buscan alivio inmediato en gastos de temporada.

El beneficio no tiene límite máximo de devolución, un dato poco habitual en este tipo de campañas . Eso significa que, dentro de las condiciones establecidas, el reintegro no se corta por un techo de pesos. De todos modos, la operación debe realizarse en locales participantes vinculados a la venta de pasajes nacionales y usando el circuito de MODO, que es el canal elegido para validar la operación.

La clave está en el modo de pago. Para acceder, la compra debe concretarse mediante la billetera MODO en la versión de Banco Nación (BNA+), escaneando el QR de MODO y eligiendo como medio de pago la tarjeta de crédito que participa. Si el pago se hace por otra billetera, por transferencia, o utilizando saldo en cuenta, el reintegro no entra. El sistema identifica la operación por el canal y por el plástico seleccionado.

También conviene revisar antes de comprar si el comercio está dentro del listado de participantes. En la comunicación oficial se menciona a Semana Nación como plataforma adherida, por lo que suele ser el primer lugar donde los usuarios consultan por pasajes y condiciones. La recomendación práctica es simple: verificar el cartel o la confirmación en el checkout y, en caso de duda, consultar el detalle del beneficio en los términos publicados por la entidad.

Cuándo aparece el reintegro y qué conviene mirar en el resumen

La devolución no siempre impacta de inmediato. El Banco Nación informa que el reintegro se verá reflejado en el extracto mensual de la tarjeta y puede acreditarse en el mes siguiente o, como máximo, en el segundo posterior. En la práctica, eso obliga a guardar el comprobante y hacer un seguimiento del estado de cuenta. Si la compra se hace cerca del cierre, el crédito puede aparecer recién al mes siguiente.

La vigencia del beneficio tiene fecha límite 15/03/2026 y se aplica a compras realizadas en la Argentina. Además, se aclara que es una promoción exclusiva para cartera de consumo. En el apartado financiero, la campaña informa tasas fijas en 0% para el financiamiento asociado a las cuotas, lo que refuerza la idea de “sin interés” en el plan de pagos.

Para quienes planean moverse durante el verano o adelantarse a viajes de otoño, la combinación de devolución y cuotas puede ser útil si se respeta el paso a paso. Elegir MODO, pagar con la tarjeta correcta y comprar en un comercio participante son los tres filtros que definen si el ahorro llega o no. Con esos cuidados, el reintegro termina funcionando como un descuento diferido que, aunque no se vea al instante, puede aliviar el gasto total del viaje.