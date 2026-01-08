El Banco Nación brinda descuentos en supermercados durante el verano: las ofertas

El Banco Nación puso en marcha una nueva campaña de beneficios para sus clientes que permite obtener importantes reintegros en compras realizadas en supermercados durante todo enero, con un ahorro total que puede llegar hasta los $48.000. Los detalles de la medida clave para el verano .

La promoción contempla un reintegro semanal de hasta $12.000, que se acumula si el cliente utiliza el beneficio cada semana del mes. El dinero se acredita posteriormente en la cuenta asociada a la tarjeta utilizada.

Los descuentos están disponibles para quienes paguen sus compras con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación , utilizando la billetera digital de la entidad. La promoción es válida tanto para compras presenciales como online en supermercados adheridos de todo el país.

El reintegro no es inmediato, sino que se acredita dentro de un plazo aproximado de hasta 30 días.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación cuentan con una ventaja extra: pueden acceder a un reintegro adicional de hasta $5.000 por semana , siempre que utilicen tarjetas Mastercard mediante la billetera digital del banco.

De esta manera, el beneficio total mensual puede resultar aún mayor para este grupo de clientes.

La promoción no aplica para pagos en efectivo ni transferencias. Solo se consideran válidas las operaciones realizadas con tarjetas habilitadas a nombre del titular y operadas desde la plataforma digital del banco. Tampoco se incluyen tarjetas adicionales no vinculadas a la cuenta principal.

Desde la entidad recordaron que las condiciones pueden variar según el comercio y recomendaron revisar los términos antes de realizar cada compra.

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca aliviar el gasto en alimentos y productos de consumo básico, en un mes en el que los hogares suelen enfrentar mayores compromisos económicos tras las fiestas y el inicio del año.