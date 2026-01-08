El dólar blue bajó $10 tras los últimos anuncios del Gobierno

En medio de una semana en la que las cotizaciones se encaminan todas hacia la baja, el dólar hoy siguió esa tendencia. El oficial no tuvo movimientos en la jornada de este jueves, pero el blue sigue con su tendencia descendiente y cayó unos $10 en su valor hoy.

El dólar oficial cerró hoy en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación , sin cambios respecto del cierre de ayer.

La divisa norteamericana cotizó estable y en los mismos valores con los que cerró la rueda del miércoles. En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo operó $10 por debajo de su último valor.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.485 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 0,67% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.464, subió 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.536,35).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,15% hasta $1.499,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,13% hasta los $1.533,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$44.240 millones, luego de que la entidad haya comprado más de US$113 millones en tres días.