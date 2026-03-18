El dólar mayorista subió y toca los $1400: así quedaron las cotizaciones tras el fallo por YPF

En una jornada marcada todavía por el conflicto internacional que golpea a Medio Oriente pero que sigue impactando en todo el mundo, el dólar oficial avanza en el segmento mayorista este miércoles, y toca los $1.400. Con este nivel, la cotización se posiciona a 16,8% del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubica en $1.635,5.

Mientras tanto, el dólar oficial no se movió de los $1415 y sigue con los mismos valores con los que cerró ayer martes. Esta estabilidad se da en medio de una noticia que dio a conocer la Justicia de Estados Unidos que suspendió todas las demandas contra la Argentina en el juicio por YPF.

Aun así, el tipo de cambio se mantiene contenido gracias a dos factores clave: tasas en pesos elevadas que desalientan la dolarización y una oferta sostenida de divisas, impulsada por exportaciones y financiamiento externo.

En tanto, los contratos de dólar futuro operan con subas generalizadas de hasta el 0,3%. El mercado “pricea” que el dólar mayorista se ubicará a $1.410,5 para fines de marzo.

A nivel minorista, el dólar opera a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.846.

En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedia los $1.420,88.

Por otro lado, los dólares paralelos cotizan al alza. El dólar MEP escala 0,5% a los $1.424,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,5% a $1.472,47.

El dólar blue se sostiene a $1.435 para la venta.

La estabilidad cambiaria convive con un deterioro en las reservas internacionales. El Banco Central registró una caída cercana a los u$s871 millones en una sola jornada, explicada en gran parte por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF.

Hacia el segundo semestre aparecen señales de alerta. La estacionalidad juega en contra: cae la oferta del agro y, al mismo tiempo, disminuye la demanda de pesos.